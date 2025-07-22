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الرياضة

«كاس» تفصل في مصير كريستال بالاس خلال 20 يوماً

«كاس» تفصل في مصير كريستال بالاس خلال 20 يوماً
22 يوليو 2025 20:01


لندن (د ب أ)
بات من المقرر أن يعلم نادي كريستال بالاس الإنجليزي، في موعد أقصاه 11 أغسطس البطولة الأوروبية التي سيشارك فيها الموسم المقبل، بعد تقديمه استئنافاً إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).
وكان كريستال بالاس الفائز الموسم الماضي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، تم استبعاده من الدوري الأوروبي وإلحاقه بدوري المؤتمر الأوروبي، بسبب مخالفته للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي تنظم ملكية الأندية المتعددة.
واستند يويفا في قراره إلى أنه بحلول الأول من مارس كان رجل الأعمال الأميركي جون تكستور لديه سيطرة أو نفوذ على كريستيال بالاس ونادي ليون الفرنسي. ووفقا للوائح اليويفا، فإنه في حال ثبوت خضوع أكثر من ناد لملكية مشتركة، لا يمكن مشاركتهم في نفس البطولة، وبالتالي فإنه في الوقت الذي احتفظ فيه ليون بمقعده في الدوري الأوروبي بحكم موقعه في جدول ترتيب الدور الفرنسي، فإن نوتينجهام فورست سيشارك على حساب كريستال بالاس في الدوري الأوروبي، نظرا لاحتلاله المركز السابع في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.
وذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في بيان اليوم الثلاثاء أنها تلقت استئنافاً من كريستال بالاس، وستصدر قراراً نافذاً في هذه القضية في أو قبل 11 أغسطس، من دون تحديد موعد جلسة الاستماع بعد.
واستقال الأميركي تكستور من رئاسة اللندني في أوائل يوليو الجاري، لكن مسألة الملكية تعود إلى نهاية الموسم الماضي عندما ضمن كريستال بالاس أول مشاركة أوروبية له بفوزه على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
وأكد ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس قبل أيام «استبعادنا من الدوري الأوروبي لا يمكن أن يكون قراراً صائباً بأي حال من الأحوال، لأن جون لم يكن له أي نفوذ أو تأثير على النادي». واصل «لقد أثبتنا ذلك بما لا يدع مجالا للشك، لأنه أمر واقع بالفعل».

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