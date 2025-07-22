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الرياضة

5 مدربين صمدوا أمام اختبار الزمن على خط التماس.. تعرف عليهم

5 مدربين صمدوا أمام اختبار الزمن على خط التماس.. تعرف عليهم
22 يوليو 2025 21:00


معتز الشامي (أبوظبي)
في عصر كرة القدم الذي يعتمد على النتائج الفورية، ويتسم بالإقالات القاسية، أصبح البقاء لمدد طويلة في مقاعد المديرين الفنيين أمراً نادراً، في حين أن المقاعد الفنية في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا نادراً ما تظل دافئة لفترة طويلة، فقد تحدى عدد قليل من المدربين هذا الاتجاه، حيث قاموا ببناء الإرث، وتشكيل هويات الأندية، والصمود لفترة أطول من نوافذ الانتقالات المتعددة والتغييرات في مجلس الإدارة.
وأصبح هؤلاء المديرون الفنيون الذين خدموا لفترة طويلة جزءاً ثابتاً من أنديتهم، فمن هم المدربون الحاليون الذين صمدوا أمام اختبار الزمن على خط التماس في الدوريات الخمسة الكبرى: (الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، والدوري الفرنسي)؟

 

من هم أطول المدربين الحاليين خدمة في الدوريات الخمسة الكبرى؟
يتصدر المدرب الألماني فرانك شميدت، الذي تولى تدريب فريق هايدنهايم في الدوري الألماني لمدة 17 عامًا و10 أشهر، القائمة، حيث تولى المدرب البالغ من العمر 51 عاماً المسؤولية عام 2007، عندما كان عمره 34 عامًا فقط، وكان النادي حينها في دوري الدرجة الخامسة الألماني.
وفي المركز الثاني، يأتي مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، حيث تولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية عام 2011، وظل على رأس الجهاز الفني للفريق لمدة 13 عاماً و6 أشهر.
أما المركز الثالث فيذهب إلى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي أمضى 9 سنوات في ملعب الاتحاد. وفي المركز الرابع يأتي ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بعد أن تولى المسؤولية لمدة خمس سنوات و6 أشهر. يليه في المركز الخامس المخضرم مانويل بيليجريني الذي تولى مسؤولية ريال بيتيس لمدة 4 سنوات و11 شهراً، ويحتل ماركو سيلفا مدرب فولهام المركز السادس، بعد أن تولى المسؤولية في «كرافين كوتاج» لمدة 4 سنوات.
وفي المركز السابع يأتي ميشيل سانشيز، الذي تولى تدريب جيرونا لمدة 4 سنوات، ويحتل المركز الثامن إيدي هاو مدرب نيوكاسل، الذي تولى تدريب الماكبايس لمدة 3 سنوات و8 أشهر، ويحتل إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو المركز التاسع بعد أن تولى تدريب الفريق الباسكي لمدة 3 سنوات، بينما أكمل كريستوف بيليسييه مدرب أوكسير (سنتان و8 أشهر) قائمة العشرة الأوائل.

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قائمة أطول المدربين الحاليين خدمة بالدوريات الخمسة الكبرى:

1- فرانك شميدت (هايدنهايم): منذ 2007 - 17 سنة و10 أشهر
2- دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد): منذ 2011 - 13 سنة و6 أشهر
3-بيب جوارديولا (مان سيتي): منذ 2016 - 9 سنوات
4- ميكيل أرتيتا (أرسنال): منذ 2019 - 5 سنوات و6 أشهر
5-مانويل بيليجريني (ريال بتيس): منذ 2020 - 4 سنوات و11 شهرًا
6- ماركو سيلفا (فولهام): منذ 2021 - 4 سنوات
7- ميشيل سانشيز(جيرونا): منذ 2021 - 4 سنوات
8- إيدي هاو (نيوكاسل): منذ 2021 - 3 سنوات و8 أشهر
9- إرنستو فالفيردي (أتلتيك بيلباو): منذ 2022 - 3 سنوات
10- كريستوف بيليسييه (أوكسير): منذ 2022 - سنتان و8 أشهر

 

مايكل أرتيتا
بيب جوارديولا
منتدى الدوريات العالمية
دييجو سيميوني
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