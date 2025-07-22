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الرياضة

توماس مولر يفاضل بين عرضين في الدوري الأميركي

توماس مولر يفاضل بين عرضين في الدوري الأميركي
22 يوليو 2025 20:11


ميونخ (د ب أ)
كشفت قناة سكاي التلفزيونية أن توماس مولر، نجم بايرن ميونخ السابق، سيواصل مشواره مع كرة القدم في الدوري الأميركي للمحترفين. وأشارت القناة إلى أن مولر لن يعتزل بعد رحيله عن بايرن ميونخ خلال الصيف الجاري.
أضافت أن اللاعب الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 يفاضل بين عرضين بالدوري الأميركي، أحدهما من فريق لوس أنجليس إف سي، شريك بايرن ميونخ. وكان نادي سينسيناتي الأميركي أكد أيضاً الشهر الماضي أنه تقدم بعرض لمولر، بينما لم يؤكد المهاجم الألماني المخضرم بعد إذا ما كان سيواصل مسيرته الكروية.
ولفتت «سكاي» إلى أن مولر يقضي عطلة حالياً، وسيوقع مع ناديه الجديد خلال سبعة أيام، وسيتم الإعلان عن هذه الخطوة رسمياً في وقت لاحق. ورحل مولر عن بايرن ميونخ بعد مسيرة طويلة دامت 25 عاماً بانتهاء تعاقده في الصيف الجاري، ولم يتم تجديد التعاقد. وخاض توماس مولر آخر مباراة بقميص بايرن عند الخسارة صفر / 2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس العالم للأندية.

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