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الرياضة

ورشة عمل لـ«قضاة الملاعب» استعداداً لمعسكر تركيا

ورشة عمل لـ«قضاة الملاعب» استعداداً لمعسكر تركيا
22 يوليو 2025 20:39

 
دبي (الاتحاد)
نظمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة مساء اليوم ورشة عمل لحكام كرة القدم استعدادًا لمعسكر الإعداد الخارجي المقرر إقامته في تركيا للفترة من 24 الجاري إلى 17 أغسطس المقبل.
حضر ورشة العمل حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام.
ويهدف معسكر تركيا لزيادة الخبرات ورفع كفاءة الحكام فنيًا وبدنيًا وتحضيرهم بشكل مناسب للموسم الجديد تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين بالإضافة للمحاضرين المحليين في إدارة الحكام باتحاد الكرة.
ودعا حمد المزروعي إلى التركيز والاستفادة من شرح تحديثات قوانين اللعبة وتطبيقها نظريًا وعمليًا بالشكل الصحيح، لأنها تمثل خطوة مهمة في إعداد قضاة الملاعب وضمان تقديم أداء متميز يتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده مستوى المنافسات المحلية والقارية.

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