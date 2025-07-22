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الرياضة

الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة

الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة
22 يوليو 2025 21:20

 
القاهرة (د ب أ)
زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، مقر نادي برشلونة الإسباني في إطار التنسيق حول تبادل الخبرات في مشروع النادي الأهلي المصري لبناء مدينة رياضية واستاد جديد. 

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وذكر الأهلي المصري، عبر مركزه الإعلامي اليوم الثلاثاء، أنه كان في استقبال الخطيب كل من خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة ونائبه رافاييل يوستي، ومدير المتحف خوردي بينيتاس.
في البداية، رحب لابورتا بمحمود الخطيب، ودار نقاش إيجابي حول التجربة الرائدة لنادي برشلونة في تطوير ملعبه، وكيفية دمج التكنولوجيا والتفاعل الجماهيري والاستفادة من كافة الأدوات الحديثة. وتطرق الحوار إلى متحف برشلونة وطريقة إنشائه ومحتواه، وما يحققه من موارد مالية.
وتحدث لابورتا عن سعادته بالتعاون مع النادي الأهلي وتبادل الخبرات خاصة وهو يرى أن الأهلي واحد من أكبر الأندية في الجماهيرية والفوز بالبطولات على مستوى العالم، وأن الطرفين سوف يستفيدان من هذا التعاون، مضيفا أن نادي برشلونة على استعداد لتقديم كل خبراته في إدارة الملاعب وتطويرها وبما يخص المتحف من النواحي الإنشائية والتسويقية، وأنه يعتز بمكانة النادي الأهلي الكبيرة، وما يملكه من تجارب رياضية ناجحة في مختلف الألعاب.
في المقابل، وجه محمود الخطيب الشكر لرئيس برشلونة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتقديره للنادي الأهلي وتاريخه، وجماهيره، وأبدى سعادته بزيارة نادي برشلونة صاحب الاسم الكبير، والترتيب لتعاون مثمر بين الطرفين في مجالات عديدة. ووجه الدعوة لخوان لابورتا لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

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