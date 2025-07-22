خيول جودلفين تتصدر المشهد بـ«مشاركات نوعية»

عصام السيد (أبوظبي)

قدّم موقع «تايم فورم للتصنيفات الدولية»، ملاحظاته ومقتطفاته من مضماري ساندون ونيوماركت، بعد أن فاز نجم جودلفين المهر «ديستانت ستورم» بسهولة، وحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في سباق جينيز الإنجليزي، ومع ذلك، كان متطلعاً للأمام ومُدركاً لوظيفته، وربما يكون اثنان من الخيول الأخرى أكثر إثارة للاهتمام على المدى الطويل، لا سيما من حيث لياقتهما البدنية وحالتهما الصحية.

وكان «كاتولوس»، رفيق الفائز في الإسطبل، ثالث المتسابقين، فقد كان أداؤه جيداً عندما انطلق أيضاً دون أي مشاكل، ليقدم في المجمل سباقاً واعداً، يتمتع بنسب أسرع من الأولين، وربما يكون من الأفضل إبقاؤه على مسافة سبعة فيرلونج في الوقت الحالي.

وقدّم «أوبرا بالو» لجودلفين أداءً مميزاً في مهرجان يوليو، محققاً فوزه الرابع من خمس مشاركات، ومُقدّماً أداءً رائعاً في سباق سير هنري سيسيل ستيكس، وسيُشكّل قوة دافعة في سباقات الخيول النمطية لبقية الموسم، وكان ابن غياث القوي، مرشحاً بقوة لسباق الجينيز، أو حتى كنتاكي ديربي، بعد فوزه بأول مشاركتين له في كيمبتون شتاءً.

وفاز «أوبرا بالو»، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بسباق هيرون ستيكس في سانداون، قبل أن يُكمله في نيوماركت، وحقق الأسطورة «بعيد» فوزاً باهراً في هذا السباق، وأنهى مسيرته في سباق الملكة إليزابيث الثانية، ومن المحتمل جداً أن يكون «أوبرا بالو» عازماً على استهدافه في مثل هذه السباقات.

وأما «سندريلا دريم»، التي تفوقت في أدائها على أدائها في دوق كامبريدج، بفوزها بسباق فالماوث ستيكس في نيوماركت، من المرجح أن تتقدم إلى سباق ناسو لمسافة أطول، وهي خطوة من المتوقع أن تناسبها.