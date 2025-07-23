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الرياضة

المغرب تضرب موعداً مع نيجيريا في نهائي «أفريقيا للسيدات»

المغرب تضرب موعداً مع نيجيريا في نهائي «أفريقيا للسيدات»
23 يوليو 2025 07:36


الرباط (د ب أ)

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 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية إلى نهائي «النسخة 15» من كأس أمم أفريقيا التي تُقام على ملاعبه، بالفوز على غانا 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
أنهى المنتخب الغاني الشوط الأول متقدماً بهدف سجلته اللاعبة، ستيلا نياميكي، بعد مرور 26 دقيقة من المباراة التي أقيمت في العاصمة الرباط.
وأدرك المغاربة التعادل في الشوط الثاني، بهدف اللاعبة سكينة أوزراوي في الدقيقة 55، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين، قبل اللجوء لركلات الترجيح. 
تميز المنتخب المغربي في ركلات الترجيح بتسديد جميع ركلاته الأربع، عبر اللاعبات حنان آيت الحاج، وابتسام الجريدي، وكنزة شابيل، وأنيسة لحماري.
في المقابل، سجل منتخب غانا أول ركلتين لجوزيفين بونسو وأليس كوسي، بينما سددت إيفلين بادو بجوار القائم، وبعدها سددت كومفورت يبواه كرة تصدت لها خديجة الرميشي حارسة المغرب، لتؤكد تأهل بلادها للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا في 2022 .
وسيلعب منتخب المغرب ضد نيجيريا في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، ساعياً لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه أمام نيجيريا الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 9 مرات.
وكان منتخب نيجيريا تأهل بفوزه 2-1 على جنوب أفريقيا الذي يتجه لمواجهة غانا على الميدالية البرونزية في مباراة تحديد المركز الثالث. 
المنتخب المغربي وصل للنهائي، بعدما اعتلى صدارة المجموعة الأولى، بعدما تجاوز تعادله الصادم أمام زامبيا 2-2 في مباراته الأولى، بفوزين متتاليين على الكونغو الديمقراطية 4-2 والسنغال 1- صفر، ثم تغلب 3-1 على مالي في دور الثمانية، ثم إقصاء غانا.
أما المنتخب الغاني الدور الأول بشق الأنفس، حيث استهل مشواره في المجموعة الثالثة بالخسارة بهدفين أمام جنوب أفريقيا حامل اللقب ثم تعادل مع مالي 1-1، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على تنزانيا بنتيجة 4-1 ليتأهل في وصافة المجموعة. 
وفي دور الثمانية، تفوق المنتخب الغاني على نظيره الجزائري 4 - 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ولكنه خسر هذه المرة بركلات الترجيح ليفشل في الوصول للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

كأس أمم أفريقيا
المغرب
نيجيريا
غانا
جنوب أفريقيا
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