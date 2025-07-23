الأهلي «بديل» الهلال في «السوبر السعودي»

الرياض (د ب أ)



اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة فريق أهلي جدة في كأس السوبر السعودي 2025، التي تستضيفها هونج كونج من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

وجاء قرار لجنة المسابقات، بعد اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، وبناء على هذا القرار سيلتقي الأهلي مع القادسية في نصف النهائي الذي سيشهد «كلاسيكو» بين الاتحاد والنصر.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في بيان قبل يومين أنه تلقى خطاباً رسمياً من شركة نادي الهلال، يتضمن تأكيد اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي تسبق الموسم الجديد 2025-2026، وبناءً عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة، حسبما جاء في البيان.

كما سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك استناداً إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

في المقابل فإن الهلال أصدر بياناً أوضح من خلاله سبب اعتذاره عن عدم المشاركة كأس السوبر السعودي 2025، حيث أكدت شركة نادي الهلال خلال الخطاب، أن قرعة بطولة كأس السوبر السعودي التي أجريت بتاريخ 19 يونيو 2025، أقيمت بعد يوم واحد من أول مباراة خاضها الهلال في دور المجموعات ضمن كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأميركية أمام ريال مدريد الإسباني؛ والتي واصل بعدها ممثل الوطن مشاركته المشرفة بالتأهل إلى دور الـ16، ثم التأهل إلى دور الـثمانية الذي أقيم في تاريخ 4 يوليو الماضي.

واضطر الهلال بعدها الفريق إلى البقاء في مدينة «أورلاندو» ثلاثة أيام لظروف الطيران، مما أدى إلى تقلص فترة إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يوماً في حالة الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر السعودي، و21 يوماً في حالة المشاركة؛ وذلك يخالف ما نصت عليه الفقرة (6.5) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي ثمانية وعشرون (28) يوماً حداً أدنى، وهذه الفقرة هي بالفعل منصوص عليها في كافة عقود اللاعبين المحترفين للفريق الأول.

وأوضح الخطاب أن الظروف الاستثنائية التي مر بها «الهلال»، جعلت بداية إجازة اللاعبين السنوية تصادف بداية فترة التحضيرات الصيفية للأندية الأخرى المنافسة، حيث اضطر الفريق إلى تأجيل بداية التحضيرات للموسم الجديد؛ مما زاد من نسبة عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة، كما أن الجدول الزمني لمواعيد انطلاق البطولات المحلية المرسل من الاتحاد السعودي بتاريخ 1 يونيو 2025، لم يكن يتضمن مكان إقامة كأس السوبر السعودي في مقاطعة «هونج كونج»، حيث لم يتم الإعلان عن موقع إقامة البطولة إلا في تاريخ 13 يونيو 2025، وحينها كانت بعثة الفريق سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية وجميع المباريات لم تلعب بعد، وتاريخ انتهاء المشاركة الدولية غير معروف.

وشددت الشركة على اعتزازها بالمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي أحد البطولات السعودية التي يفخر النادي بتحقيقها عدة مرات؛ إلا أن الاعتذار عن عدم المشاركة في هذه النسخة جاء بعد الاطلاع على المؤشرات البدنية والعضلية لعدد من اللاعبين، أظهرت إجهاداً بالغاً بعد موسم رياضي منصرم امتد عاما وأسبوع، بعد أن شاركوا مع المنتخبات الوطنية عقب نهاية الموسم دون توقف، إلى أن شاركوا في كأس العالم للأندية، مما يزيد من خطورة حدوث إصابات متعددة؛ ولذا فإن منفعة الاعتذار عن المشاركة لا تقتصر على النادي فحسب، بل وكذلك المنتخب السعودي الذي يتأهب لمعسكر خلال أكتوبر المقبل تحضيراً لملحق التأهل إلى كأس العالم بمشاركة عدد من لاعبي الهلال.

وطالبت شركة نادي الهلال خلال خطابها بإعادة النظر في إيجاد حلول بديلة تسهم في إقامة البطولة وتحقيق أهدافها التسويقية والترويجية لرياضة المملكة في «هونج كونج» من دون مشاركة الهلال تقديراً للظروف الاستثنائية التي مر بها الفريق؛ نظرا لأن الهدف الأسمى من الاعتذار هو السعي نحو سلامة وجاهزية اللاعبين الدوليين قبل معسكر المنتخب السعودي، وبقية المنافسات المحلية، بعد موسم حافل اختتمه الهلال بمشاركة مثل فيها المملكة في كأس العالم للأندية خير تمثيل.