ميلان يضم مدافع برايتون

روما (د ب أ)



توصل نادي ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع برايتون الإنجليزي، بشأن ضم الظهير الأيسر الإكوادوري بيرفيس إستوبينان، بحسب تقارير إعلامية.

ووفقاً لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية فإن إستوبينان سيتواجد في إيطاليا الأربعاء للخضوع للكشف الطبي، تمهيداً لانضمامه إلى ميلان مقابل 19 مليون يورو شاملة الحوافز.

وجاءت مساعي ميلان لضم ظهير أيسر جديد، في أعقاب رحيل نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي هذا الصيف.

كان برايتون تعاقد مع إستوبينان من صفوف فياريال الإسباني في 2022 مقابل 17 مليون و800 ألف يورو، وشارك في 36 مباراة مع الفريق وسجل هدفاً واحداً.