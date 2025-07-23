الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسبانيا تعاني القلق في «يورو السيدات» بسبب بيرجر!

إسبانيا تعاني القلق في «يورو السيدات» بسبب بيرجر!
23 يوليو 2025 08:33

زيوريخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تهنئة ملكية لمنتخب إنجلترا للسيدات
إنجلترا تطيح إيطاليا بـ «العودة المذهلة»!


أشاد مونتسي تومي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم النسائية بحارسة المرمى الألمانية آن كاثرين بيرجر، مضيفاً في الوقت ذاته أن بيرجر التي تألقت في دور الثمانية تعاني أيضاً من نقاط ضعف.
ويلتقي منتخب إسبانيا بطل العالم ضد ألمانيا الأكثر تتويجاً باللقب الأوروبي الأربعاء في زيوريخ بالمباراة الثانية في قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات «يورو 2025».
ويبقى منتخب إسبانيا المرشح الأقوى للتأهل إلى النهائي يوم الأحد المقبل، رغم أن المواجهات المباشرة أمام ألمانيا لا تصب في مصلحته، وذلك إذا نجح الإسبان في اختراق مرمى بيرجر التي تألقت في فوز ألمانيا على فرنسا في دور الثمانية.
وقال مدرب إسبانيا في مؤتمر صحفي «بيرجر حارسة رائعة، وأثبتت ذلك في مناسبات عديدة، إنها لاعبة حاسمة ومخضرمة، ودرسناها بشكل جيد، بالتأكيد لديها نقاط قوة، ولكن هناك نقاط ضعف أيضاً».
وأضاف مونتسي «لعبت ضد ألمانيا 5 مرات، ولم أحقق الفوز، ولكن أشعر أننا اقتربنا من هذا الفوز أكثر من أي وقت مضى، وكنا قريبين للغاية من الفوز على ألمانيا في الأولمبياد، والآن أصبحتنا فرصتنا أقوى وأقرب، إنهم منتخب عريق فاز ببطولة أوروبا 8 مرات، ولديهم هوية واضحة بغض النظر عن هوية المدرب، وندرك جيداً أنه تنتظرنا مهمة صعبة».
ورغم تطور المستوى الفني في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم النسائية، خاصة على مستوى حراسة المرمى، ولكن تبقى ركلات الجزاء نقطة ضعف تعاني منها فرق النسخة الحالية من البطولة.
أضاع منتخب إسبانيا ركلتين في الوقت الأصلي من الفوز 2 - صفر على سويسرا منظم البطولة في دور الثمانية.
وتفوقت ألمانيا بعشرة لاعبين على فرنسا في دور الثمانية بفضل تألق بيرجر في ركلات الترجيح، مما يعزز من ثقة الحارسة الألمانية حال اللجوء لركلات الترجيح في مباراة الدور قبل النهائي.
لكن المنتخب الإسباني يتدرب جيداً على هذا الأمر، وأكد مونتسي مور «تدربنا كثيراً على ركلات الجزاء، وهناك 4 لاعبات بإمكانهن تسديدها بشكل جيد، ورأيت الكثير من الإيجابيات في التدريب على ركلات الترجيح».
ويخوض المنتخب الإسباني اللقاء بمعنويات مرتفعة حيث سجل 16 هدفاً في 4 مباريات، وقال مونتسي مور «إنها أكثر بطولة نشعر فيها بأريحية كبيرة وسط أجواء تسودها أعلى درجات الاحترافية، و«فريقي ناضج ومتحمس، وجاهز للمباراة، ولا نشعر بأي توتر».

كأس أمم أوروبا
زيوريخ
سويسرا
إسبانيا
ألمانيا
آخر الأخبار
تهنئة ملكية لمنتخب إنجلترا للسيدات
الرياضة
تهنئة ملكية لمنتخب إنجلترا للسيدات
اليوم 11:23
بطلا العالم يتعادلان في جولة تحدي «وايلد كارد» للشطرنج بالعين
الرياضة
بطلا العالم يتعادلان في جولة تحدي «وايلد كارد» للشطرنج بالعين
اليوم 11:20
لوحة جدارية تم اكتشافها في موقع هواكا يولاندا الأثري في منطقة لا ليبرتاد في البيرو
الترفيه
اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى 3 آلاف عام
اليوم 11:12
علم الإمارات
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
اليوم 11:03
«أدنوك» شريكاً لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
الرياضة
«أدنوك» شريكاً لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©