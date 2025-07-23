إسبانيا تعاني القلق في «يورو السيدات» بسبب بيرجر!

زيوريخ (د ب أ)



أشاد مونتسي تومي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم النسائية بحارسة المرمى الألمانية آن كاثرين بيرجر، مضيفاً في الوقت ذاته أن بيرجر التي تألقت في دور الثمانية تعاني أيضاً من نقاط ضعف.

ويلتقي منتخب إسبانيا بطل العالم ضد ألمانيا الأكثر تتويجاً باللقب الأوروبي الأربعاء في زيوريخ بالمباراة الثانية في قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات «يورو 2025».

ويبقى منتخب إسبانيا المرشح الأقوى للتأهل إلى النهائي يوم الأحد المقبل، رغم أن المواجهات المباشرة أمام ألمانيا لا تصب في مصلحته، وذلك إذا نجح الإسبان في اختراق مرمى بيرجر التي تألقت في فوز ألمانيا على فرنسا في دور الثمانية.

وقال مدرب إسبانيا في مؤتمر صحفي «بيرجر حارسة رائعة، وأثبتت ذلك في مناسبات عديدة، إنها لاعبة حاسمة ومخضرمة، ودرسناها بشكل جيد، بالتأكيد لديها نقاط قوة، ولكن هناك نقاط ضعف أيضاً».

وأضاف مونتسي «لعبت ضد ألمانيا 5 مرات، ولم أحقق الفوز، ولكن أشعر أننا اقتربنا من هذا الفوز أكثر من أي وقت مضى، وكنا قريبين للغاية من الفوز على ألمانيا في الأولمبياد، والآن أصبحتنا فرصتنا أقوى وأقرب، إنهم منتخب عريق فاز ببطولة أوروبا 8 مرات، ولديهم هوية واضحة بغض النظر عن هوية المدرب، وندرك جيداً أنه تنتظرنا مهمة صعبة».

ورغم تطور المستوى الفني في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم النسائية، خاصة على مستوى حراسة المرمى، ولكن تبقى ركلات الجزاء نقطة ضعف تعاني منها فرق النسخة الحالية من البطولة.

أضاع منتخب إسبانيا ركلتين في الوقت الأصلي من الفوز 2 - صفر على سويسرا منظم البطولة في دور الثمانية.

وتفوقت ألمانيا بعشرة لاعبين على فرنسا في دور الثمانية بفضل تألق بيرجر في ركلات الترجيح، مما يعزز من ثقة الحارسة الألمانية حال اللجوء لركلات الترجيح في مباراة الدور قبل النهائي.

لكن المنتخب الإسباني يتدرب جيداً على هذا الأمر، وأكد مونتسي مور «تدربنا كثيراً على ركلات الجزاء، وهناك 4 لاعبات بإمكانهن تسديدها بشكل جيد، ورأيت الكثير من الإيجابيات في التدريب على ركلات الترجيح».

ويخوض المنتخب الإسباني اللقاء بمعنويات مرتفعة حيث سجل 16 هدفاً في 4 مباريات، وقال مونتسي مور «إنها أكثر بطولة نشعر فيها بأريحية كبيرة وسط أجواء تسودها أعلى درجات الاحترافية، و«فريقي ناضج ومتحمس، وجاهز للمباراة، ولا نشعر بأي توتر».