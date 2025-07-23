فينوس وليامز تدخل التاريخ في «الخامسة والأربعين»!

واشنطن (رويترز)



قالت فينوس وليامز إنها لا تزال تشعر بالحماس، بعدما أصبحت اللاعبة الأميركية (45 عاماً) الأكبر سنا التي تفوز بمباراة في منافسات الفردي ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ عام 2004، بفوزها 6-3 و6-4 على بيتون ستيرنز في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس .

وبعد عودتها للمنافسات في منافسات الزوجي للسيدات، بعد غياب دام 16 شهراً، تغلبت وليامز على المصنفة 35 عالميا ستيرنز، لتحقق أول فوز لها في الفردي منذ عام 2023 في سينسناتي.

وتعتبر الحائزة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أكبر لاعبة تفوز بمباراة في فردي السيدات ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، منذ فوز مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا في ويمبلدون عام 2004 عندما كان عمرها 47 عاماً.

وقالت فينوس بعد فوزها في الدور الأول: «أعتقد أنني كنت أهاجم طوال الوقت، كنت أحاول فقط إيجاد التوازن الصحيح بين اللعب بقوة وعدم بذل جهد كافٍ، هذا ما أفعله لكن في الوقت نفسه، كان من الضروري بالنسبة لي القيام بذلك، الآن لست مضطرة للقيام بذلك، لكن لديّ نفس الحماس ونفس الرغبة في الفوز».

وأضافت اللاعبة الأمريكية المخضرمة: «ما زلت أستعيد ذلك، عندما أفعل ذلك يوميا يصبح كل شيء طبيعياً، ليس شعورا طبيعياً الآن لكنني أتمنى أن أعود إلى ذلك».

وستواجه فينوس في الدور المقبل المصنفة الخامسة البولندية ماجدالينا فريخ.

وقالت فينوس: «أعتقد أنه كان فوزاً كبيراً لي، كما قلت الأمر ليس سهلاً، لن يكون سهلاً، ليس سهلاً على أي شخص هنا، لذلك أعرف أنني سأضطر للقتال في كل مباراة لكنني مستعدة لذلك».

وكانت إيما رادوكانو بين الأسماء البارزة التي تأهلت بعد فوز بطلة أمريكا المفتوحة عام 2021 على الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة السابعة 7-6 و6-4 في مباراتها الافتتاحية.

وستواجه اللاعبة البريطانية (22 عاماً) في الدور المقبل اليابانية نعومي أوساكا الحائزة على أربعة ألقاب كبرى.

وقالت رادوكانو للصحفيين: «أعتقد أنها مباراة رائعة لكثير من المتفرجين، ومن الرائع أن أكون جزءاً منها، إنها تقدم أداءً رائعاً حقاً هذا العام، نعم، ستمثل اختباراً رائعاً لأدائي ولي».