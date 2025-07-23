إبراهيم عادل أحدث «الفراعنة» في «أدنوك للمحترفين»



مراد المصري (أبوظبي)



أكمل الجزيرة إجراءات التعاقد مع المصري إبراهيم عادل نجم بيراميدز، في صفقة تهدف إلى تعزيز القدرات الهجومية لـ «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد، بأحد المواهب الذين أسهموا في تتويج الفريق المصري بأول ألقابه في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي.

ويعتبر إبراهيم عادل أحدث لاعبي «الفراعنة» في دوري أدنوك للمحترفين، حيث تواجد العديد من الأسماء على مدار التاريخ، وتركوا بصمتهم وذكرياتهم في العديد من الأندية.

وفيما يضم الجزيرة محمد النني حالياً أيضاً، فإن أول لاعب مصري في «دورينا»، هو مشير عثمان نجم الأهلي السابق، الذي لعب في شباب الأهلي، وبعد ذلك ظهر العديد من اللاعبين مثل رجب عبدالمنعم، وإبراهيم عبد الصمد، وشحتة الإسكندراني.

وفي الألفية الجديدة، بدأ المسيرة حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، الذي لعب مع العين، رفقة توأمه إبراهيم حسن، وآخرون مثل الراحل محمد عبدالوهاب مع الظفرة، وحسني عبدربه مع شباب الأهلي، فيما دافع عن ألوان بني ياس محمد أبوتريكة، ومحمد زيدان، ولعب محمود عبدالرازق شيكابالا مع الوصل.

ولعل أكثر من حقق نجاحاً في السنوات الأخيرة، هو حسين الشحات الذي تُوج بثنائية الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة مع العين، وتألق في كأس العالم للأندية 2018، عندما أسهم في قيادة الفريق إلى نهائي تلك النسخة التي أقيمت على أرض الدولة.