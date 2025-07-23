«أدنوك» شريكاً لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

أبوظبي (وام)



أعلنت جمعية الخيول العربية وشركة «أدنوك»، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، تصبح بموجبها «أدنوك» شريكاً راعياً للنسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وتجري فعاليات الكأس بمتابعة وإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وقع الاتفاقية، محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وسيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك».

وتؤكد الشراكة الاستراتيجية أهمية الكأس التي تُعد منصة دولية انطلقت من الإمارات لتعزيز مكانة الخيل العربية، وتوفير الدعم للملاك والمربين في جميع قارات العالم، وتأتي تجسيداً للدور الريادي للدولة في حفظ وصون الموروث الثقافي المرتبط بالخيول العربية، وحرصها على تطوير رياضاتها على المستوى العالمي.

وأكد محمد الحربي أن الشراكة مع «أدنوك» تمثل إضافة نوعية لمسيرة الكأس التي تنظمها الجمعية، وتُسهم في ترسيخ حضورها العالمي.

وأعرب عن الفخر بالشراكة مع «أدنوك»، ما يعكس الرؤية المشتركة في دعم الفعاليات التراثية وتعزيز الاستدامة في قطاع الخيل العربية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية الجمعية في الترويج للخيل العربية ودعم المجتمعات المرتبطة بها.

وأضاف أن جولات كأس الإمارات العالمي للخيول العربية أصبحت من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة، وتمثل جسراً حضارياً وثقافياً بين الشعوب.

من جهته، رحب سيف الفلاحي، بإبرام الشراكة مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك ضمن مساعي «أدنوك» لدعم جهود إبراز مكانة الخيل العربية رمزاً أصيلاً للإرث الثقافي الإماراتي على المستوى العالمي.

ويتألف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، من سلسلة بطولات تقام في عدد من دول العالم في جميع القارات، بهدف دعم مربي ومُلّاك الخيل العربية، وتسليط الضوء على دور الإمارات في صون إرث الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار التزام جمعية الخيول العربية بنشر ثقافة الخيل وتعزيز التبادل الثقافي والتراثي من خلال هذه المنافسات.

وشهد العام الجاري انطلاق النسخة الثانية من الكأس، والتي تشمل عشر جولات، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، والتي أسهمت في ترسيخ الحضور العالمي للخيل العربية، وإبراز مكانتها.

وانطلقت الجولة الأولى من النسخة الثانية في أستراليا من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025، تلتها الجولة الثانية في مملكة البحرين 1 و2 مايو، ثم الجولة الثالثة التي استضافتها المملكة المغربية، من 9 إلى 11 مايو 2025، ثم الجولة الرابعة بالصين 17 و18 يوليو الجاري.

بينما تتواصل الجولات المقبلة في بولندا 7 و8 أغسطس المقبل، ثم بلجيكا 30 و31 أغسطس، والولايات المتحدة الأميركية من 10 إلى 13 سبتمبر 2025، ثم الأرجنتين في 19 سبتمبر 2025، على أن يكون الختام مع جولة إيطاليا 8 و 9 نوفمبر 2025.