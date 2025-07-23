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الرياضة

تهنئة ملكية لمنتخب إنجلترا للسيدات

تهنئة ملكية لمنتخب إنجلترا للسيدات
23 يوليو 2025 11:23

لندن (د ب أ)

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أرسل الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والملكة كاميلا، «أحر التهاني» للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، بعد التأهل لنهائي بطولة أمم أوروبا 2025 .
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المنتخب الإنجليزي تغلب على نظيره الإيطالي 2 - 1 في جنيف.
وقال تشارلز في بيان: «زوجتي وأنا ننضم إلى جميع أفراد عائلتنا في تقديم أحر التهاني، للمنتخب الإنجليزي للسيدات، بمناسبة التأهل لنهائي بطولة أمم أوروبا». وأضاف: «كانت مسيرتكن إلى هذه المرحلة جديرة بالإعجاب بكل المقاييس، إذ عكست المهارة والعزيمة وقوة الإرادة التي يستحق الفريق أن يحتفل بها».
وأردف: «وبمعرفتي بالروح القتالية التي يتحلى بها المنتخب الإنجليزي للسيدات، أعتقد أننا على موعد مع مواجهة مثيرة أخرى يوم الأحد».
وقال: «إنجازكن سيواصل إلهام عدد لا يحصى من الفتيات والسيدات في جميع أنحاء البلاد، لتؤكدن من جديد أن الالتزام والعمل الجماعي قادران على تحقيق أي شيء». وأضاف: «بالتوفيق للمنتخب الإنجليزي، عسى أن تتمكن من الزئير نحو النصر مرة أخرى».

كأس أمم أوروبا
إنجلترا
إيطاليا
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