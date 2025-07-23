«دولي الدراجات» يعترض على دخول بروينيل المناطق المحظورة في «طواف فرنسا»



باريس (أ ب)



اعترض الاتحاد الدولي للدراجات على وجود يوهان بروينيل، المدير السابق لفريق لانس أرمسترونج، في المناطق المحظورة على المشجعين خلال منافسات سباق فرنسا الدولي.

وذكر الاتحاد الدولي للدراجات، أنه طلب من منظمي السباق توضيح ما إذا كانوا قد منحوا يوهان بروينيل تصريح اعتماد للظهور في منطقة الانطلاق الرسمية بسباق فرنسا قبل المرحلة الثانية عشرة في أوش الأسبوع الماضي، وذلك عندما شارك في برنامج تلفزيوني على القناة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في أر تي 1».

وذكر الاتحاد الدولي في بيان أن «بروينيل ممنوع من المشاركة مدى الحياة في أي نشاط يتعلق برياضة الدراجات»، مشيراً للعقوبة المفروضة على المواطن البلجيكي من قبل محكمة التحكيم الرياضية «بسبب انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات خلال فترة عمله مع فريق بوستال سيرفيس برو الأميركي للمحترفين وفريق ديسكوفري شانيل برو للدراجات الهوائية».

وتم إيقاف بروينيل في البداية لمدة 10 أعوام من قبل الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات في 2014 بسبب دوره في برنامج تعاطي المنشطات، والذي ساعد فريق أرمسترونج للفوز بسباق فرنسا الدولي سبع مرات في الفترة ما بين 1999 إلى 2005، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدراجين الآخرين بوسائل غير قانونية لتعزيز الأداء. لكن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي مددت العقوبة إلى الإيقاف مدى الحياة في عام 2018، بعد استئناف تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وذكر الاتحاد الدولي للدراجات: «بينما يتمتع بحرية حضور أي فعالية مسجلة على الروزنامة الدولية للاتحاد، مثل سباق فرنسا، كمتفرج عادي، فإنه يمنع تماماً من المشاركة في أي دور أو صفة ضمن الفعالية، أو من الدخول إلى المناطق المغلقة أمام الجمهور».

وأضاف البيان:«ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، مناطق سباق فرنسا التي تتطلب تصاريح اعتماد».

وأوضح الاتحاد الدولي للدراجات أنه تواصل مع «أماوري سبورت»، الجهة المسؤولة عن تنظيم سباق فرنسا، لمعرفة ما إذا كان بروينيل «حصل على تصريح رسمي، لمعرفة كيفية حدوث هذا، ولضمان عدم حصوله على تصريح آخر في المستقبل».

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة.