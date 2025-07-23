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الرياضة

رينجرز يتفوق على باناثينايكوس في تصفيات «الشامبيونزليج»

رينجرز يتفوق على باناثينايكوس في تصفيات «الشامبيونزليج»
23 يوليو 2025 11:43

 
جلاسكو (د ب أ)

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تعالت الهتافات في ملعب إيبروكس في أول مباراة رسمية لراسل مارتن، مديراً فنياً لفريق رينجرز الأسكتلندي لكرة القدم، بعدما قاد الفريق للفوز بهدفين على باناثينايكوس اليوناني، الذي لعب بعشرة لاعبين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه بعد البداية الرائعة لفريق رينجرز في المباراة التي أقيمت في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، فرض الفريق اليوناني سيطرته على بقية الشوط، وكان من المفترض أن يتقدم في أبرز مواجهات منتصف الأسبوع، ولكن، في الدقيقة 52، سجل فيندالي كورتيس «18 عاماً» الهدف الافتتاحي لرينجرز من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً أول أهدافه للفريق الأسكتلندي.
بعد ست دقائق فقط، حصل جيورجوس فاجيانيديس على بطاقة صفراء ثانية من الحكم الليتواني دوناتاس رومساس بسبب خطأ على كورتيس.
وتزايدت فرحة جماهير رينجرز، عندما أحرز الوافد الجديد جيدي جاساما «21 عاماً» القادم من شيفيلد وينزداي، الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 78.
لم يكن جاساما قد أمضى سوى بضع دقائق على أرضية الملعب، عندما منح أصحاب الأرض أفضلية إضافية قبل مباراة الإياب في أثينا الأسبوع المقبل.
وفي بقية المباريات، فاز كوبس على كايرات ألماتي 2- صفر، والنجم الأحمر على لينكطولن ريد أمبس 1 - صفر، وفرينكفاروش على نوح 2 - 1، وسرفيت على بليزن 1 - صفر، وكوبنهاجن على دريتا 2 - صفر، ودينامو كييف على هامرون سبارتانز 3 - صفر، ومالمو على ريجاس فوتبولا سكولا 4 - 1، وشكينديا على ستياو بوخاريست 1 - صفر، وسلوفان براتيسلافا على زرينيسكي موستار 4 - صفر، وليك بوزان على برايدابليك 7 -1 وتعادل بافوس مع مكابي تل أبيب 1-1، ورايكا مع لودوجوريتس رازجارد سلبياً.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
رينجرز
باناثينايكوس
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