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الرياضة

خورفكان.. «فوز جديد» في النمسا

خورفكان.. «فوز جديد» في النمسا
23 يوليو 2025 12:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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انتزع خورفكان فوزاً مهماً في ثاني مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي في النمسا، حيث تغلّب على فينير نيورستادتر النمساوي 3-1، في مواجهة شهدت حضوراً فنياً لافتاً من لاعبي «النسور»، وسجّل الأهداف حمدان البشر، ومحمد شاكر، والمغربي طارق تيسودالي، وأظهرت المباراة «البصمة» والعمل الكبير الذي يقوم به حسن العبدولي المدير الفني للفريق.
ويأتي الانتصار استكمالاً لسلسلة التحضيرات المكثفة لخورفكان، استعداداً لانطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث افتتح الفريق تجاربه بالفوز على لافتنيز النمساوي بثلاثية نظيفة.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
النمسا
حسن العبدولي
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