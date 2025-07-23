خورفكان.. «فوز جديد» في النمسا



فيصل النقبي (خورفكان)



انتزع خورفكان فوزاً مهماً في ثاني مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي في النمسا، حيث تغلّب على فينير نيورستادتر النمساوي 3-1، في مواجهة شهدت حضوراً فنياً لافتاً من لاعبي «النسور»، وسجّل الأهداف حمدان البشر، ومحمد شاكر، والمغربي طارق تيسودالي، وأظهرت المباراة «البصمة» والعمل الكبير الذي يقوم به حسن العبدولي المدير الفني للفريق.

ويأتي الانتصار استكمالاً لسلسلة التحضيرات المكثفة لخورفكان، استعداداً لانطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث افتتح الفريق تجاربه بالفوز على لافتنيز النمساوي بثلاثية نظيفة.