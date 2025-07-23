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الرياضة

كوكوريا يكشف سر التوتر خلال تتويج تشيلسي بـ «مونديال الأندية»!

كوكوريا يكشف سر التوتر خلال تتويج تشيلسي بـ «مونديال الأندية»!
23 يوليو 2025 12:14

 
نيويورك (د ب أ)

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قال مارك كوكوريا، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه كان متوتراً للغاية خلال مراسم تتويج فريقه ببطولة كأس العالم للأندية، بسبب السلوك غير المتوقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي محادثة مسجلة مع الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، روى كوكوريا أن اللاعبين تلقوا تعليمات، بعدم رفع الكأس حتى يغادر دونالد ترامب، الذي كان من المقرر أن يقدمها، منصة التتويج.
ولكن، ظل الرئيس الأميركي على المنصة لوقت أطول من المتوقع، وشجع اللاعبين على المضي قدماً ورفع الكأس رغم التعليمات السابقة.
وقال كوكوريا، الذي أصبح معروفاً على نطاق واسع في ألمانيا بسبب واقعة لمسة اليد المثيرة للجدل في مباراة دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي جمعتهما، إن الفريق تردد ولم يكن متأكداً من كيفية التصرف.
وقدم ترامب الكأس لريس جيمس قائد تشيلسي، لكنه خالف البروتوكول المعتاد وظل بين اللاعبين المحتفلين بدلاً من الابتعاد عن المنصة.
وكان تشيلسي فاز في النهائي على باريس سان جيرمان 3 - صفر في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية.

أمريكا
مونديال الأندية
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تشيلسي
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