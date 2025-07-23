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الرياضة

الإمارات تفوز بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية 2026

الإمارات تفوز بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية 2026
23 يوليو 2025 12:35


دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن فوز ملف الإمارات بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية التي ستقام يونيو 2026، وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس الإدارة، الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، الذي مهد بدوره للنقلة النوعية للرياضة الإماراتية، مشيداً بجهود وزارة الرياضة في دعم التطور الرياضي في كافة القطاعات، ومشيراً إلى أنه سيتم تكليف أعضاء الاتحاد بوضع خطة تنظيمية وفنية متكاملة لأجل إخراج البطولة بشكل فني مميز يتناسب ومكانة البطولات العالمية.
بدوره قال علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة: نقدر الثقة العالية التي وضعها الاتحاد الدولي للقوة البدنية بالموافقة على استضافة النسخة المقبلة للمونديال الذي يشارك فيه قرابة 1200 رياضي من مختلف دول العالم، موضحاً أن الاستضافة المقبلة ستكون الثانية بعد نسخة العام 2019، التي أقيمت في مجمع حمدان بن محمد في دبي، مثمناً جهود عضو مجلس إدارة الاتحاد فيصل الغيص الزعابي في إعداد ملف الترشيح والفوز بالاستضافة.
من جهته كشف محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، أن مجلس إدارة الاتحاد يتطلع إلى تنظيم البطولة في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، لما يتمتع به المجمع من مواصفات فنية عالية تساعد في استيعاب العدد الكبير من الضيوف والمشاركين، والذي يتوقع أن يكون أكثر من 1200 مشارك، وطموحنا استدامة النجاح التنظيمي الذي تحقق في البطولات السابقة التي تم تنظيمها، ولدينا فريق عمل متمكن، بحيث تكون نسخة الفجيرة المقبلة هي الأبرز على مستوى بطولات العالم بالقوة البدنية، بحيث تتفوق على نسخة العام الحالي، والتي أقيمت في ألمانيا.

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