رقم «10» حائر في ريال مدريد بعد رحيل مودريتش



معتز الشامي (أبوظبي)

ترك رحيل لوكا مودريتش أحد أبرز أرقام النادي مفتوحاً للتنافس، وهناك العديد من الأسماء المرشحة لخلافته، وبعد موسم لم يُلب فيه ريال مدريد التوقعات، اختار فلورنتينو بيريز إجراء تغييرات على مقاعد البدلاء وعزز الفريق، حتى الآن بـ 4 تعاقدات جديدة، وهم ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وفرانكو ماستانتونو، وألفارو كاريراس، ومع ذلك، يبقى أحد أهم الأسئلة، من سيرتدي الرقم 10 الأسطوري في الريال؟

وأصبح القميص رقم 10 من أكثر المواضيع تداولاً هذا الصيف، لا سيما بعد أن أصبح لامين يامال رقم 10 الجديد لبرشلونة بعد رحيل أنسو فاتي، والذي أثار ضجة إعلامية عالمية، ومن قبيل الصدفة، يجد ريال مدريد نفسه أيضاً من دون لاعب رسمي يرتدي القميص رقم 10، وقد ترك انتهاء حقبة مودريتش هذا الرقم الأسطوري شاغراً في البرنابيو.

في عام 2017، ارتدى لاعب خط الوسط الكرواتي الرقم 10، ومنذ ذلك الحين، أصبح مودريتش أحد أعظم أساطير النادي، مُشكلاً ثلاثياً لا يُنسى في خط الوسط إلى جانب كروس وكاسيميرو، ومع ذلك، فقد انتهى عهده الآن، حيث اقترب من الأربعين من عمره.

ويبحث ريال مدريد الآن عن اللاعب التالي الذي سيحمل القميص الأسطوري، الذي ارتداه نجومٌ كبارٌ في عالم كرة القدم، أمثال لويس فيجو، وكلارنس سيدورف، وفيرينك بوشكاش، وتشير جميع الدلائل إلى أن كيليان مبابي، أحد ركائز المشروع الجديد، هو من سيحمل شرف ومسؤولية ارتداء الرقم 10.

لكن هل يستطيع كيليان مبابي القيام بهذا الدور، وتمثيل أسطورية «الرقم 10» بصورة مختلفة؟ الحقيقة أنها لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها النجم الفرنسي الرقم 10، ففي العام نفسه الذي ارتدى فيه مودريتش الرقم الذي تركه خاميس رودريجيز، ارتداه مبابي في مباراتيه الأخيرتين مع موناكو قبل الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وفي باريس سان جيرمان، ارتدى عدة أرقام، 29، و14، و7، و17، ومع ذلك، كان مع المنتخب الفرنسي هو الذي حظي بشرف ارتداء الرقم 10 نفسه الذي كان يرتديه نجمه المفضل زين الدين زيدان، وفي موسمه الأول مع ريال مدريد، ارتدى مبابي الرقم 9.

وإذا مُنح مبابي الرقم 10، فسيُنهي ذلك تقليداً طويل الأمد لارتداء لاعبي خط الوسط هذا الرقم في الفريق الملكي، فقبل مودريتش، كان هذا الرقم من نصيب جيمس رودريجيز، ومسعود أوزيل، ولاسانا ديارا، وويسلي شنايدر.

لكن مع لامين يامال في برشلونة وكيليان مبابي في ريال مدريد، سيشهد الدوري الإسباني ارتداء اثنين من ألمع نجومه للرقم 10 في الموسم المقبل، ويضيف هذا فصلاً جديداً إلى التنافس الأبدي بين العملاقين الإسبانيين، وهو صراع من المتوقع أن يكون أشد ضراوة من الموسم الماضي، حيث تفوق برشلونة في مواجهاتهما المباشرة، ولا شك أن كيليان مبابي سيكون خليفةً جديراً بهذا الرقم الأسطوري، ومع ذلك، لم يُصدر ريال مدريد بياناً رسمياً بعد، فهل تعتقد أن الفرنسي يستحق ارتداء الرقم 10 الشهير؟