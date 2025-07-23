منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «أولان باتور»

أبوظبي (الاتحاد)



تجرى يوم الخميس قرعة بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، والتي ينظمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي، من 25 إلى 27 يوليو الحالي بمدينة أولان باتور.

وتعتمد قرعة البطولة على ضوء مستويات الرياضيين المشاركين والتصنيف العالمي لهم عام 2024، لتحديد الأوزان في فئتي الرجال والسيدات، بعد أن تقدم للمشاركة 243 لاعباً ولاعبة من 28 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني، الذي تضم قائمته النهائية 5 لاعبين، وهم سيميو كونستا الذي يشارك في وزن تحت 60 كجم، وناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، عمر جاد في وزن تحت 81 كجم، وسليمان إبراهيم في وزن تحت 90 كجم.

وأعلن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن المشاركة في أولان باتور جراند سلام الحالية تمثل بداية الإعداد الحقيقي لبطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل بصالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، واعتماد شعارها السنوي، حيث يتوقع مشاركة 100 دولة مع بدء التسجيل في موقع الاتحاد الدولي للجودو، لذلك يتطلب المزيد من التركيز في البطولة، التي تضم منتخبات النخبة، بهدف بلوغ منصة التتويج في أكثر من وزن، ثقة في قدرات اللاعبين المختارين لتمثيل الإمارات.