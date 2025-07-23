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الرياضة

النصر يتفوق في «الودية الثالثة»

النصر يتفوق في «الودية الثالثة»
23 يوليو 2025 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تفوق النصر على هانكوفين هيلينج 3-0، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن المعسكر الخارجي لـ«العميد» في ألمانيا، تحضيراً للموسم الجديد، وسجل الثلاثية جوناتاس، وزيد أسامة، وجونينهو.
ودفع «العميد» في المباراة بتشكيلة أساسية ضمت عادل حاتم، وسوسو، وسالم سلطان، وجلوبور ليما، وعبدالله إدريس، ولوكا، وموسى ندياي، وسالم السومحي، وأحمد رائد، ودومبيا، وجوناتاس، فيما غاب عن المباراة مهدي قائدي، ومحمد عبد الباسط، وحسين مهدي ومروان أزركان.
وتعتبر التجربة هي الثالثة للنصر في المعسكر الخارجي، بعد الفوز على شبفوج 3-2، والتعادل مع أيششتات 1-1، ويتواصل معسكر «الأزرق» حتى نهاية يوليو الجاري، ويتخلله تدريبات مكثفة، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل ضربة بداية الموسم.
 

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