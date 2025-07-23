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الرياضة

ريال مدريد يُغري مانشستر سيتي بـ 100 مليون يورو!

ريال مدريد يُغري مانشستر سيتي بـ 100 مليون يورو!
23 يوليو 2025 12:49

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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لا يزال ريال مدريد يبحث عن خليفة لتوني كروس، واسم واحد يكتسب زخماً مجدداً، وهو رودريجو هيرنانديز «رودري»، لاعب وسط مانشستر سيتي «29 عاماً»، وعقده الممتد إلى 2027، ويتناسب النجم الإسباني تماماً مع رؤية تشابي ألونسو لتشكيلة متوازنة، والعقبة التي تقف في وجه «الملكي» أن «البلومون» لا ينوي الاستغناء عن «رودري». 
ناقش الصحفي الإسباني أنطون مينا، وهو مصدر موثوق من داخل ريال مدريد، الأمر في برنامج El Larguero عبر إذاعة «كادينا سير» قائلاً: «اللاعب الوحيد المناسب حالياً هو رودري، لكنها ليست صفقة مجدية، لأن مانشستر سيتي لن يبيعه، وما زلنا ننتظر لنرى كيف يبدو بعد الإصابة»
وأضاف: «أن يصبح متاحاً يعني دفع 100 مليون، إضافة إلى سماح «السيتي» له بالرحيل»، بمعنى آخر، إذا وافق مانشستر سيتي على التفاوض، فإن ريال مدريد مستعد لكسر سوق الانتقالات بضم أحد أكثر لاعبي الوسط تكاملاً في العالم، في الوقت الحالي، وداخل سانتياغو برنابيو، يعتقدون أنه لا يوجد لاعب وسط مدافع آخر في السوق يناسب مواصفات رودري، لهذا السبب لن يتم التعاقد مع أي لاعب آخر هذا الصيف، إلا إذا أصبح رودري متاحاً.
ومع أن ريال مدريد لا يتوقع إتمام الصفقة هذا الصيف، إلا أنه لا يستبعد إجراؤها عام 2026، الأولوية واضحة، والفجوة التي تركها كروس كبيرة لدرجة لا تسمح بتجاهل فكرة وجود بديل من الطراز العالمي، لكن أين هي المشكلة الحقيقية؟ بيب جوارديولا لا يريد خسارة أحد أهم لاعبيه، لكن رودري يدرك بالفعل أن ريال مدريد ينتظره، والآن، يبقى السؤال: هل يُغري عرض الـ 100 مليون يورو مانشستر سيتي؟

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توني كروس
تشابي ألونسو
بيب جوارديولا
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