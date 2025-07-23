بالدموع.. إيطاليا تودع بطولة أمم أوروبا للسيدات

جنيف (د ب أ)

انهمرت دموع كريستيانا جيريلي، قائدة المنتخب الإيطالي لكرة القدم للسيدات، بعدما اضطرت لمواجهة الكاميرات عقب الخسارة 1/ 2 أمام المنتخب الإنجليزي في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا للسيدات، أمس الثلاثاء.

وقالت: «بالطبع أردنا التأهل للنهائي، لأننا لو كنا تأهلنا لكان أمراً لا يصدق، شيئاً استثنائياً. لسوء الحظ لم يكن هذا مقدراً لنا. كرة القدم تعطيك، وتأخذ منك». وكانت جيريلي هي بطلة المنتخب الإيطالي في دور الثمانية، حيث سجلت هدفين في المباراة التي فاز بها فريقها على النرويج، الفائزة باللقب مرتين، 2/ 1.

وبفضل هذا الفوز صعد المنتخب الإيطالي للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 1997، بعدما فشل في التأهل للأدوار الإقصائية في آخر نسختين. وكان المنتخب الإيطالي على بعد دقائق قليلة من حجز مقعده في المباراة النهائية، بفضل تقدمه بهدف سجلته باربارا بونانسيا. ولكن تمكنت البديلة الإنجليزية ميتشيل أجييمانج من تعديل النتيجة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ثم سجلت كلوي كيلي الهداف الثاني في الوقت الإضافي لتساعد المنتخب الإنجليزي من الاقتراب خطوة نحو الاحتفاظ بلقبه في بطولة أوروبا.

وقالت المدافعة الإيطالية إلينا ليناري لشبكة «أر أيه أي»: «كنا على بعد 90 ثانية من تحقيق الحلم. الإحباط الحقيقي يأتي من معرفتنا أننا لعبنا بنفس مستوى حامل اللقب الحالي. إنه أمر مؤلم حقاً»، وقالت لاعبة خط الوسط مانويلي جيوجليانو إن المنتخب الإنجليزي يستحق الفوز.

وأضافت: «بذلنا كل ما في وسعنا، ولا أعتقد أن لدينا أي شعور بالندم. أعتقد أننا أظهرنا حقاً المنتخب الإيطالي الحقيقي، فريق أراد الوصول للنهائي وتحقيق شيء مهم». قال المدافع الإيطالي أندريا سونسين إن الخسارة كانت «مريرة» و«مؤلمة» ولكنه أشاد باللاعبات.

وقال: «قبل البطولة، قال الناس إننا لن نتمكن من عبور دور المجموعات، ولكن في النهاية كنا على بعد دقيقة من الوصول للنهائي. تستحق اللاعبات نهاية أفضل، ولكن في بعض الأحيان لا تحصل على ما تستحق. هناك فخر وسط هذه الهزيمة المريرة. هذا مؤلم، لكن عليك أن تشعر بالفخر».











