جونزالو جارسيا يستفيد من «الضربة الموجعة» في ريال مدريد!

معتز الشامي (أبوظبي)



تلقى ريال مدريد ضربة موجعة قبل أسابيع من انطلاق الدوري الإسباني، حيث يغيب النجم البرازيلي الشاب إندريك عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 و10 أسابيع، بعد معاودة إصابته في أوتار الركبة نفسها، التي أبعدته عن الملاعب منذ مايو.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، تُعيق هذه الإصابة خطط النادي لدمج النجم البرازيلي في الفريق الأول، ووقعت الإصابة الأصلية في 18 مايو أمام إشبيلية، ورغم أن إندريك كان يقترب من المرحلة الأخيرة من التعافي، إلا أن حركة خاطئة خلال حصة تدريبية في الولايات المتحدة أثارت قلقاً بالغاً، التقرير الطبي لا يترك مجالاً للشك، نفس العضلة والمشكلة.

ويمنح غياب إندريك الفرصة لجونزالو جارسيا، ولفت اللاعب الصاعد من أكاديمية النادي الأنظار خلال كأس العالم للأندية 2025، مظهراً براعة وثقة وقدرة على مواجهة المدافعين، وفي البداية، كان من المتوقع أن يُقسّم جارسيا وقته بين تدريبات الكاستيا وتدريبات الفريق الأول من حينٍ لآخر، لكن هذه الخطة قد تتغير سريعاً.

ومع اقتراب انطلاق كأس السوبر الأوروبي والدوري الإسباني، يميل تشابي ألونسو إلى إشراك جونزالو خياراً هجومياً مباشراً، وسيكون الضغط هائلاً، لكن موهبة الشاب الإسباني هائلة أيضاً، فهل يكون هذا الانطلاق غير المتوقع للموسم؟

وكانت الفكرة هي إشراك إندريك تدريجياً في المنافسات الأوروبية بدءاً من أغسطس، لكن الآن يتعين عليه التركيز على عملية تأهيل طويلة تُبقيه بعيداً عن الملاعب حتى منتصف سبتمبر أو حتى أكتوبر، وبالتالي يعطي ريال مدريد الأولوية إلى لياقته البدنية على المدى الطويل، رافضاً أي مخاطرة باللاعب، وفي هذه الأثناء، يواجه الريال اختباراً حاسماً وعليه اتخاذ القرار، هل ينتظر عودة إندريك بصبر، أم تسريع صعود جونزالو؟