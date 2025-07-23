الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

78 مشاركاً في النسخة الثانية لبطولة الشطرنج الخاطف

78 مشاركاً في النسخة الثانية لبطولة الشطرنج الخاطف
23 يوليو 2025 14:00


دبي (وام)
نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، النسخة الثانية من بطولة الشطرنج الخاطف، بمشاركة 78 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية. 

أخبار ذات صلة
«الشطرنج» يعتمد «المرشح المستقل» لرئاسة الاتحاد
بطلا العالم يتعادلان في جولة تحدي «وايلد كارد» للشطرنج بالعين

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن تنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي يجسد التزام المكتبة بتقديم برامج مبتكرة تسهم في تنمية المهارات الحياتية، كما يعزز من مكانتها منصة ديناميكية للتعلم التفاعلي والتحدي الذهني.
من جانبه، قال ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج، إن البطولة تعد نقلة نوعية في دمج الرياضات الذهنية بالفضاءات الثقافية، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الفعالية تحولت إلى مساحة نابضة تجمع بين الترفيه المعرفي وروح المنافسة.

الشطرنج
الشطرنج الخاطف
مكتبة محمد بن راشد
بطولات الشطرنج
آخر الأخبار
منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «أولان باتور»
الرياضة
منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «أولان باتور»
اليوم 14:00
78 مشاركاً في النسخة الثانية لبطولة الشطرنج الخاطف
الرياضة
78 مشاركاً في النسخة الثانية لبطولة الشطرنج الخاطف
اليوم 14:00
إطلاق خطة أبوظبي للتكيف مع تغير المناخ لقطاع البيئة
علوم الدار
إطلاق خطة أبوظبي للتكيف مع تغير المناخ لقطاع البيئة
اليوم 13:59
جونزالو جارسيا يستفيد من «الضربة الموجعة» في ريال مدريد!
الرياضة
جونزالو جارسيا يستفيد من «الضربة الموجعة» في ريال مدريد!
اليوم 13:45
سينر يستعين بمعد بدني متورط في «قضية المنشطات»!
الرياضة
سينر يستعين بمعد بدني متورط في «قضية المنشطات»!
اليوم 13:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©