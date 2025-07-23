«المقام» جاهز لترك بصمة في مضمار يورك



عصام السيد (أبوظبي)

يثق المدرب إد ووكر بقدرة المهر النجم «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على ترك بصمته على مستوى الفئة الأولى، ويستعد لكشف النقاب عن ذلك في سباق سكاي بيت يورك ستيكس للفئة الثانية بمضمار يورك يوم السبت.

ولم يشارك هذا المهر البالغ من العمر أربع سنوات سوى مرتبين فقط حتى الآن هذا العام، حيث احتل المركز الثالث في سباق جوردون ريتشاردز ستيكس في مشاركته الأولى، قبل أن يحقق أول فوز له في الفئة الثالثة بفوزه على «أومبودسمان» في سباق بريجادير جيرارد ستيكس بسانداون مايو الماضي.

وفي حين أن «أومبودسمان» صاحب أعلى تصنيف للخيول عمر أربع سنوات في العالم، قد فاز منذ ذلك الحين بسباق برينس أوف ويلز ستيكس، واحتل المركز الثاني بفارق ضئيل في سباق إكليبس، لم يشارك «المقام» بعد ذلك نظراً لحاجته إلى بعض الليونة في الأرضية، ولكن قد تكون الظروف مناسبة في سباق هذا الأسبوع.

وقال ووكر: «تركته في سباق كينج جورج، لكنني لم أشعر أن أسكوت هو المضمار المناسب لاختباره على مسافة ميل ونصف الميل لأول مرة، ولكن في يورك، من المتوقع أن تكون الأرضية مثالية، وكذلك المضمار والمسافة، إنه التطور الطبيعي نحو سباقات المجموعة الثانية، وإذا حقق فوزاً جيداً، فسأدفعه إلى أقصى مسافة ممكنة وأعيده إلى هناك للمشاركة في سباق جودمونت».

ويعلق ووكر آمالاً كبيرة على ابن «لوب دي فيجا»، الذي فاز بثلاث من أصل ثماني مشاركات في مسيرته، ويحمل في سجله انتصاراً في سباق «الفئة الثالثة»، بالإضافة إلى مركزين في سباقات الفئات المصنفة.

وقال المدرب: «لطالما ظننتُ أنه حصانٌ رائعٌ حقاً، فهو مثيرٌ للغاية، آمالي وتوقعاتي تُثير أعصابي، فأنا أعتقد أنه حصانٌ مميزٌ للغاية، وشخصياً سأشعر بخيبة أملٍ كبيرةٍ إذا لم يفز بسباقٍ من الفئة الأولى، فهو يمتلك كل ما تتمناه في حصان السباق، حاولتُ التحلي بالمسؤولية وألا أفقد صبري، وآمل أن يكون موسمه الأبرز في الخريف، حيث يُعدّ سباق «آيرش شامبيون» هدفاً مثالياً، وبعد ذلك قد نتطلع إلى سباق «الآرك الفر نسي»، لكن سباق 2000 متر هو ما نطمح إليه الآن، «إنه بالتأكيد أفضل حصانٍ دربته حتى الآن، إنه حصانٌ مختلفٌ تماماً».