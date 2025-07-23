خطط فليك لاستخدام راشفورد في برشلونة!



معتز الشامي (أبوظبي)



أثار انضمام النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد إلى برشلونة حماساً وتساؤلات حول دوره تحت قيادة هانزي فليك، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «إس»، يملك المدرب الألماني رؤية واضحة لكيفية انسجام المهاجم الإنجليزي مع استراتيجيته لموسم 2025-2026.

ومنذ البداية، لم يكن من المتوقع أن يكون راشفورد لاعباً أساسياً، وينظر إليه مجلس إدارة برشلونة والجهاز الفني بديلاً قوياً، لاعباً قادر على إحداث الفارق من مقاعد البدلاء، والمساعدة في إدارة دقائق اللاعبين الأساسيين طوال موسم شاق، ويصمم فليك على الحفاظ على جاهزية لاعبيه الأساسيين للمرحلة الأخيرة، ووجود بدائل عالية الجودة مثل راشفورد جزء أساسي من هذه الخطة.

كما أن إعارته تُناسب الاستراتيجية المالية للنادي، ما يسمح بتعزيز الفريق دون المساس بهيكل الرواتب، ويمنح اللاعب الإنجليزي فرصةً للتأقلم مع الفريق بسهولة دون ضغوط كبيرة أو التزامات طويلة الأجل.

وعلى الرغم من الجدل الدائر حول مركز راشفورد المثالي منذ ظهوره الأول عام 2016، سواء الجناح، أو المهاجم الأساسي، أو المهاجم الثاني، إلا أن فليك يُصرّ على موقفه، يُستخدم جناحاً أيسر، ويعتزم المدرب منحه حرية الاختراق إلى الداخل، واستغلال قدرته على التسديد، والمساهمة في الانطلاقات العمودية، الأمر المهم هو أن راشفورد لن يُعتبر بديلاً لروبرت ليفاندوفسكي في مركز رقم 9، وهو ما يضمن وضوح الدور داخل هيكل الهجوم في الفريق.

وسيلعب راشفورد بشكل أساسي غطاءً لرافينيا، الذي قدم موسماً هو الأفضل في مسيرته، وكان البرازيلي أحد أبرز مهاجمي برشلونة العام الماضي، وشارك أيضاً في أكثر من 4500 دقيقة في جميع المسابقات، الحفاظ على لياقته البدنية أمر بالغ الأهمية، ويُعتبر راشفورد اللاعب المثالي للتناوب في الثلث الهجومي دون التضحية بالجودة، وبالنسبة لهانزي فليك، فإن الهدف هو تعظيم موارد الفريق مع منع الإرهاق البدني، في فريق شاب ولكنه ضعيف نسبياً، قد يكون وجود لاعب مثل ماركوس راشفورد عاملاً حاسماً في سعي برشلونة لمواصلة النجاح في الموسم الجديد.