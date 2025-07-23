«دبي للشطرنج» يحتفل باليوم العالمي

دبي (الاتحاد)



احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج، والذي يصادف 20 يوليو، واشتملت فعاليات الاحتفالية على إقامة أنشطة متنوعة للأعمار كافة، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف للصغار دون 14 سنة ولفئة العموم، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والرسم على الوجوه والشطرنج العملاق، بالإضافة لمتحف مصغر للشطرنج ومسابقات في المعلومات العامة في اللعبة.

وفي بطولة الخاطف لفئة العموم تساوى في المركز الأول 3 لاعبين برصيد 8 نقاط، ورجحت حسابات كسر التعادل الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أصغر جوليزاده ليفوز بالمركز الأول، وتبعه الأستاذ الدولي الفلبيني جويل بيمينتيل ثانياً، والناشئ الهندي محمد شايان «10 سنوات» بأداء قوي وزيادة 96 نقطة تصنيفية، وشارون رافائيل من زامبيا، والأستاذ الإيراني بوريا دريني.

وفي الجوائز الخاصة، فاز لاعبنا محمد موسى بجائزة أفضل لاعب مخضرم فوق 50 سنة، والهندي محمد سيفان بجائزة أفضل لاعب تحت 15 سنة، والأوزبكية شاهنوزا سابيروفا بجائزة أفضل لاعبة، والهندي رانا فيفان بجائزة أفضل لاعب دون تصنيف 2000 نقطة، شارك في البطولة 115 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، منهم 11 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

وفي بطولة الأطفال دون 14 سنة، والتي شارك فيها 126 لاعباً من 12 دولة، تمكن السوري ميار محفوظ من الفوز بالمركز الأول برصيد 8 نقاط، متفوقاً بكسر التعادل على الهندي محمد شايان، وتبعهما الهندي ساريش شيتي، والهندي محمد سيفان، والإيرانية أسينا جوليزاده.

من جانبه، وجّه المنظم والحكم الدولي سعيد يوسف شكري، الأمين العام بنادي دبي للشطرنج والثقافة التهنئة لمجتمع الشطرنج حول العالم بهذا اليوم، كما أكد حرص النادي على المشاركة سنوياً في هذا الحدث المميز، والذي يشهد مشاركة واسعة من لاعبي الشطرنج من مختلف الفئات العمرية، مؤكداً الدور الكبير للعبة في تطوير الجوانب التعليمية والذهنية والنفسية.

كما أشاد بكفاءة فريق العمل من الكوادر الوطنية الشابة الذين أداروا المنافسات بكفاءة واقتدار، وهم الحكم الدولي ماجد العبدولي، والحكم الدولي سلمان الطاهر، والحكام المحليون حمد الشيزاوي، وسلطان محمد فريد، وحامد أحمد وعلى عبدالعزيز ونور البستكي، وتوجه بالشكر لجميع اللاعبين المشاركين، وأولياء أمورهم على مساهمتهم في إنجاح الحدث.