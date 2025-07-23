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الرياضة

الحمرية بطل مسابقة الألعاب الشعبية في «عطلتنا غير»

الحمرية بطل مسابقة الألعاب الشعبية في «عطلتنا غير»
23 يوليو 2025 15:00

 

الشارقة (الاتحاد)

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فاز الحمرية بالمركز الأول في مسابقة الألعاب الشعبية التي أقيمت في نادي المدام، ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، وأقيمت تحت شعار «أنا رياضي» وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي ومشاركة الأندية الرياضية والتخصصية، وحصل نادي البطائح على المركز الثاني، فيما حصل نادي مليحة على المركز الثالث بالاشتراك مع نادي المدام، واشتملت المسابقة على سبعة ألعاب شعبية شيقة، وهي القهوة واليواني والكيرم والرزفة واليوله وشد الحبل والإلقاء الشعري.
حضر المسابقة سلطان محمد هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي المدام، وبخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة صيف الشارقة الرياضي، وسهيل سالم، رئيس لجنة النشاط الصيفي بالنادي، والشيخ خالد بن فيصل القاسمي، عضو لجنة الإشراف بلجنة صيف الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة.
وأشار بخيت القرص إلى أن المسابقة جاءت بشكل مميز وبحماس كبير من قبل المشاركين، وكان المجلس حريصاً على أن تكون ضمن باقة البرنامج الصيفي لما فيها من إرث يعرف بالألعاب الشعبية، وأشاد القرص بالتنظيم المميز من نادي المدام لفعاليات المسابقة التي جرت وسط أجواء رائعة واستمتع بها الجميع.
يذكر أن الأندية التي شاركت هي المدام، والحمرية، والبطائح، ودبا الحصن، وخورفكان، ومليحة، والشارقة الرياضي، والشارقة للسيارات القديمة، وكلباء، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذيد.

الأنشطة الصيفية
نادي الحمرية
مجلس الشارقة الرياضي
الألعاب الشعبية
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