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الرياضة

12 لاعباً في قائمة منتخب السلة للبطولة العربية

12 لاعباً في قائمة منتخب السلة للبطولة العربية
23 يوليو 2025 16:00

علي معالي (أبوظبي)

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اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للسلة 12 لاعباً للمشاركة في البطولة العربية، التي تنطلق يوم الجمعة في البحرين، وتستمر إلى الثاني من أغسطس المقبل، ويبدأ المنتخب المشوار بلقاء الكويت، وتضم القائمة قيس عمر، أحمد عبداللطيف، خليفة خليل، خالد خليفة، حمد عاشور، سيف الرشيدي، حسن عبدالله، حمد حيدر، عبدالعزيز خليفة، مامادو ندياي، ديماركو، وسالم خليفة، ويتكون الجهاز الفني من الدكتور منير بن الحبيب، وسالم عتيق، وجاسم عبدالرضا، بالإضافة إلى راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية.
تشهد «النسخة 26» من البطولة، مشاركة 7 منتخبات هي الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، الجزائر، مصر وتونس، وتُقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يُتوج صاحب المركز الأول باللقب، وتستضيف البحرين المنافسات للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1974، بعد اعتذار تونس، وتشهد إقامة 3 مباريات يومياً، على أن يكون 28 و31 يوليو، راحة لجميع الفرق.
وأكد راشد عبدالله، أن المنتخب جاهز للبطولة، خاصة أنه نجح في الحصول على المركز الرابع، خلال النسخة الأخيرة في دبي، وقال: «فترة الاستعداد لم تكن طويلة، ولكنها جيدة، وخاض الفريق وديتين مع البحرين، بجانب المشاركة في بطولة وليم جونز بالصين تايبيه، ورغم الغيابات فإن اللاعبين الذين تضمهم القائمة ينتظر منهم تقديم أفضل المستويات».
وقال: «هدفنا التواجد بقوة من خلال العناصر الحالية، ونسعى إلى بذل أقصى جهد، وثقة الجهازين الفني والإداري كبيرة في جميع اللاعبين، الذين يملكون خبرات متراكمة، نتيجة المشاركات المختلفة، وبطبيعة الحال تشهد البطولة منافسة قوية بين منتخبات كبيرة، حتى وإن كان بعضها يشارك بلاعبي المنتخب الثاني».

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