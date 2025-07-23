الفجيرة يمثل الإمارات في «فورمولا المستقبل»



فيصل النقبي (الفجيرة)

يخوض فريق الفجيرة بطولة العالم لزوارق فورمولا المستقبل للناشئين، والتي تستضيفها المجر من 27 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 11 دولة.

ويمثل الفجيرة دولة الإمارات في البطولة التي تُعد من أبرز الفعاليات على أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وصقلها، بما يسهم في استدامة وتطوير الرياضات البحرية مستقبلاً.

ويشارك الفريق بـ 10 متسابقين من فئات عمرية مختلفة، بعد استكمال مراحل التحضير والتجهيز، لخوض غمار البطولة التي تحظى باهتمام عالمي واسع، كونها منصة تأسيسية لتأهيل أبطال المستقبل.

وتبرز ضمن قائمة الفريق المتسابقة دانة الزعابي، التي تُعد ثاني إماراتية تشارك في البطولة العالمية، ما يعكس الحضور المتزايد للعنصر النسائي في الرياضات البحرية، والدعم الذي تحظى به المواهب الإماراتية الشابة في مختلف المجالات الرياضية.

الجدير بالذكر أن فريق الفجيرة هو الممثل العربي الوحيد في البطولة العالمية، ما يعكس تميز الإمارات في مجال الرياضات البحرية على الساحة الدولية.