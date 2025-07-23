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الرياضة

دورتموند يبدأ استعداداته للموسم الجديد بفريق مكتمل

دورتموند يبدأ استعداداته للموسم الجديد بفريق مكتمل
23 يوليو 2025 16:49


دوسلدورف (د ب أ)
يبدأ فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم استعداداته للموسم الجديد يوم السبت المقبل، بعد ثلاثة أسابيع من خوض آخر مباراة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في أميركا، وأعرب مسؤولو النادي عن سعادتهم بوجود فريق كامل متاح.
وقال لارس ريكن، المدير العام للشؤون الرياضية ببوروسيا دورتموند: «نبدأ الاستعداد للموسم الجديد بفريق مكتمل. هذه أفضلية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة». وسيكون المدافع نيكو شلوتربيك، المصاب، اللاعب الوحيد الذي سيكون غير متاح للمدرب نيكو كوفاتش.
وكما هو حال كل الفرق الكبرى، عادة، ما يغيب بعض اللاعبين الأساسيين، في فترة إعداد ما قبل الموسم بسبب تمديد إجازاتهم بعد الانتهاء من التزاماتهم مع المنتخبات الوطنية مع نهاية كل موسم. ولكن هذه المرة، حصل الفريق كله على إجازة سوياً مطلع شهر يوليو الجاري، بسبب كأس العالم للأندية.
ويعتقد مسؤولو النادي أن الأسابيع الثلاثة الإضافية من العمل المكثف في أميركا ستعود بفائدة دائمة على الفريق في الموسم الجديد. قال المدير الرياضي سيباستيان كييل: «أعتقد أن الفريق استمر في النمو سوياً. كنا سوياً طوال الوقت. كان هذا لوقت أطول من معسكر تدريبي».
ووصل دورتموند لدور الثمانية في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، ولكنه خسر 2/ 3 أمام ريال مدريد. وقال ريكن: «نحن في المركز السابع في التصنيف الأوروبي، وصلنا لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، والآن كنا من بين أفضل ثمانية فرق في العالم. هذا شيء يدعو للفخر». 

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ولكن في مقابلة مع صحيفة «رور ناخريشتين» أكد: «سيكون من الجنون أن نضع الفوز بلقب الدوري الألماني هدفاً لنا بعدما حدث في الموسم الماضي، حيث كنا خلف بايرن (البطل) بفارق 25 نقطة. ومع ذلك، يجب أن يكون لدينا الطموح للفوز بلقب آخر».

بوروسيا دورتموند
الدوري الألماني
كأس العالم للأندية
البوندسليجا
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