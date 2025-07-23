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الرياضة

الجوكر يتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم للسنوكر

الجوكر يتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم للسنوكر
23 يوليو 2025 17:08

المنامة (وام)

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تأهل محمد الجوكر، لاعب منتخب الإمارات للسنوكر، إلى دور الـ16 ضمن منافسات فئة الـ6 كرات في بطولة العالم للسنوكر، التي تستضيفها حالياً العاصمة البحرينية المنامة.
وجاء تأهل الجوكر بعد فوزه على القطري علي العبيدلي بنتيجة 4-3 في مباراة دور الـ32، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع فونج كووك، لاعب منتخب هونج كونج.
وفي بقية نتائج لاعبي المنتخب الوطني ضمن نفس الفئة، خسر محمد شهاب أمام الهندي باراس جوبتا بنتيجة 0-4، كما خسر عيسى الهاشمي أمام الأفغاني صالح محمدي 2-4، فيما ودّع عبد الرحمن سيف الشامسي المنافسات، بعد خسارته أمام الصيني بان يي مينج 0-4.

محمد الجوكر
البلياردو والسنوكر
اتحاد السنوكر والبلياردو
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