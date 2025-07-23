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الرياضة

البرتغالي كونسيساو إلى يوفنتوس بشكل نهائي

البرتغالي كونسيساو إلى يوفنتوس بشكل نهائي
23 يوليو 2025 17:16

روما (أ ف ب)

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انضم الجناح البرتغالي الدولي فرانسيسكو كونسيساو رسمياً إلى يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2030 بعد أن أمضى في صفوف الأخير الموسم الماضي على سبيل الاعارة من بورتو البرتغالي، كما أعلن النادي الشمالي العريق اليوم.
وقال نادي «السيدة العجوز» في بيان: «يعلن يوفنتوس عن توصله إلى اتفاق مع بورتو يقضي بالحصول على خدمات فرانسيسكو كونسيساو بشكل رسمي».
وكشف يوفنتوس، النادي الإيطالي الوحيد المدرج في البورصة، أنه دفع مبلغاً مقداره 30.4 مليون يورو (نحو 35 مليون دولار) تسدد على أربع دفعات، بالإضافة إلى 1.6 مليون مكافآت ومحفزات.
وسجل كونسيساو، وهو نجل سيرجيو كونسيساو لاعب المنتخب البرتغالي سابقاً، ومدرب ميلان الإيطالي الموسم الماضي، 7 أهداف في 40 مباراة خاضها مع يوفنتوس الموسم الماضي في مختلف المسابقات.
وبحسب الصحف المحلية، فان يوفنتوس بصدد إتمام صفقة أخرى من بورتو أيضاً تتعلق بالظهير الأيمن جواو ماريو مقابل 16 مليون يورو.
ويأمل يوفنتوس الاحتفاظ بمهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني موسماً إضافياً، بعد الانتقال إليه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.
وسبق ليوفنتوس، الذي يشرف عليه الكرواتي إيجور تودور أن عزز خطه الهجومي بالتعاقد مع الكندي الدولي جوناثان ديفيد بصفقة حرة، بعد انتهاء عقد الأخير مع ليل الفرنسي.

يوفنتوس
سيرجيو كونسيساو
الدوري الإيطالي
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