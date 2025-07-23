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الرياضة

فيرستابن يتطلع إلى «الجديد» مع «ريد بول»

فيرستابن يتطلع إلى «الجديد» مع «ريد بول»
23 يوليو 2025 18:25

برلين (د ب أ)

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أعرب ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات في سباقات سيارات فورمولا- 1، عن تطلعه للعمل مع الفرنسي لوران ميكيس، المدير الجديد لفريق «ريد بول».
وقال فيرستابن قبيل انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان يوم الأحد المقبل: «عدت إلى المصنع الأسبوع الماضي لقضاء بعض الوقت في محاكاة القيادة مع الفريق.. أتطلع للعمل من كثب مع لوران».
وأضاف السائق الهولندي: «مضمار سبا دائماً ما كان مضماري المفضل في جدول سباقات فورمولا- 1، إنه مضمار كلاسيكي الطراز، حيث يتعين عليك القيام بكل شيء بشكل صحيح للقيام بلفة جيدة، أستمتع بالمنعطفات عالية السرعة، مثل مضمار أو روج، وتصميمه المختلف، وتغيرات الارتفاع التي تجعل القيادة على المضمار أكثر صعوبة».
وجاء تعيين ميكيس عقب رحيل كريستيان هورنر، الذي أقيل في وقت سابق من هذا الشهر بعد 20 عاماً في قيادة ريد بول، وتولى ميكيس سابقاً منصب مدير فريق ريسينج بولز، الفريق الشقيق لريد بول، حيث عمل مع الياباني يوكي تسونودا، الذي أصبح الآن سائقاً في ريد بول.
من جانبه، قال تسونودا: «ندخل هذا السباق في حقبة جديدة للفريق، وسيكون من الجيد التعاون مجدداً مع لوران».
وأوضح: «لقد عملنا معا بشكل رائع في ريسينج بولز. أعرف أسلوبه في العمل، وتركيزنا منصب بالكامل على المضي قدماً، وعلى تقديم الأداء الذي نحتاج إليه».

ماكس فيرستابين
فورمولا 1
ريد بول
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