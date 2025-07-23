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الرياضة

الأمير ويليام يؤازر منتخب إنجلترا بنهائي «يورو السيدات»

الأمير ويليام يؤازر منتخب إنجلترا بنهائي «يورو السيدات»
23 يوليو 2025 18:32

لندن (د ب أ)

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يستعد الأمير ويليام، أمير ويلز، لمؤازرة منتخب إنجلترا للسيدات في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2025».
وأكد قصر كنسينجتون أن ويليام سيحضر المباراة النهائية للمسابقة القارية، المقامة حالياً في سويسرا، يوم الأحد المقبل، في مدينة بازل بصفته راعياً لاتحاد كرة القدم الإنجليزي.
يأتي ذلك بعد أن هنأ أمير ويلز، منتخب إنجلترا «حامل اللقب» على عودته المثيرة وتأهله لنهائي أمم أوروبا للسيدات، بفوزه في اللحظات الأخيرة على منتخب إيطاليا في الوقت الإضافي أمس الثلاثاء، بالدور قبل النهائي للبطولة.
وبعث ويليام رسالة لمنتخب إنجلترا على حسابه الشخصي بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، حيث كتب أمير ويلز: «أداء رائع.. مباراة واحدة تفصلنا عن المجد».
ويلعب منتخب إنجلترا في النهائي مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا، والذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم.

الأمير ويليام
منتخب إنجلترا
كرة السيدات
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