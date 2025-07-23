أبوظبي تجمع نجوم العالم في الفنون القتالية المختلطة السبت

أبوظبي (الاتحاد)

تعود البطولة الأبرز في عالم الفنون القتالية المختلطة إلى أبوظبي، حيث يتلاقى الأبطال وتنعقد أروع النزالات بين أقوى نجوم العالم، في ليلة النزال من يو إف سي، «ويتاكر ضد دي ريدر».

وتشهد «الاتحاد أرينا» يوم السبت المقبل، مواجهة القمة بين المصنف الخامس روبرت ويتاكر وخصمه رينير دي ريدر في الوزن المتوسط، في إطار باقة زاخرة بأقوى النزالات بدءاً من الإماراتي محمد يحيى الذي يواجه جورام كوتاتيلادزه على أرضه وبين جمهوره، ووصولاً إلى ريباس وميتشيل ونورمحمدوف الذين يستعدون لتقديم خلاصة خبراتهم أمام عشاق الرياضة في أبوظبي.

ويتطلع نجم الوزن الخفيف الإماراتي محمد يحيى إلى إثبات جدارته أمام جمهوره، حيث يقول: «أعتمد في هذه البطولة خطة قتالية جديدة ومحسنة ترتكز على القوة الانفجارية والسرعة، كما أتعاون مع مدرب جديد، ووضعنا معاً خطة متكاملة».

ويؤكد يحيى، الذي غير فئته إلى وزن الريشة، بأنه أكثر لياقة من أي وقت مضى، وقال: «خضت آخر نزالاتي في وزن 70 كجم، لكنني أشعر براحة أكبر في وزن 66 كجم. أشعر أنني في المكان المناسب لي، وقد حققت جميع أهدافي في المعسكر التدريبي».

ويقول يحيى عن خوض النزال في الإمارات: «لقد فعلت ذلك من قبل، لكن هذه المرة تتعلق أكثر بطموحي الشخصي والاهتمام بتقديم مستوى جيد بصرف النظر عن منافسي، وأريد أن أثبت لنفسي أنني أنتمي إلى هذا المكان».

وأضاف: «أنا لاعب فنون قتالية مختلطة، لكن نقطة قوتي هي في النزالات بالركل واللكم».

ويخوض الأميركي برايس ميتشل أول مباراة له في أبوظبي في نزال حماسي بوزن الديك ضد الروسي المخضرم سعيد نورمحمدوف.

ويقول ميتشل: «أعتقد بأن أسلوبي سيكون مزيجاً من الضربات والقتال الأرضي، لأنني لا أرغب بتقييد نفسي، أعتقد أنني أمتلك القدرة على القيام بكليهما، وفي مرحلة ما، سيحدث كل شيء، ستكون هناك لكمات، وإسقاطات، وركلات، سيكون نزالاً شاملاً».

ويقدم ميتشل لجمهوره وعداً واحداً: «لن يكون نزالاً هادئاً وإنما معركة مشوقة على مدار 15 دقيقة، هذا إن استمرت كل هذه المدة. وأتوقع إنهاء النزال».

وأضاف: «بصراحة، تجربة النزال في أبوظبي مذهلة، وخاصة الطعام، ولقد أمضيتُ هنا حوالي 10 أيام، وأرغب بالعودة مجدداً».

على الطرف المقابل من الحلبة، يخوض سعيد نورمحمدوف نزالاً جديداً في أبوظبي، ويقول: «خضت هنا نزالين من قبل وفزت، بالنسبة لي، المكان مريح للغاية، أبوظبي تبعد حوالي ثلاث ساعات طيران فقط، لذا أشعر وكأنني في وطني».