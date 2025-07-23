سيدني يفاوض توماس مولر

برلين (د ب أ)

أفادت صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية، اليوم، أن نادي سيدني إف سي الأسترالي لكرة القدم، يجري مفاوضات مع توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق.

وترددت أنباء عن احتمال انتقال مولر، الذي رحل عن بايرن هذا الصيف بعد مشاركته مع الفريق البافاري في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

ومع ذلك، ووفقاً للتقرير، فإن اللاعب وممثليه أجروا محادثات مع نادي سيدني إف سي «لعدة أسابيع» بشأن الانتقال إلى الدوري الأسترالي، ويعتقد النادي أن هناك فرصة لإقناعه.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن مولر، الفائز بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، أعجب بالعرض الذي تقدم به نادي سيدني إف سي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلعب النجم المخضرم مرة أخرى بجوار دوجلاس كوستا، زميله السابق في البايرن، حال انتقاله للفريق الأسترالي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصدر رد مولر خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، حيث أبلغ النادي مؤخراً أنهما أحد الخيارين الأخيرين اللذين يدرسهما الآن.

وكشفت محطة «سكاي»، أمس الثلاثاء، أن نادي لوس أنجلوس إف سي الأميركي هو أحد الخيارات المتاحة لمولر في الولايات المتحدة، بينما أوضح نادي سينسيناتي إف سي الشهر الماضي بأنه تقدم بعرض للحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد إلى أن نادي سيدني إف سي رفض التعليق، بينما تم التواصل مع إدارة مولر للتعليق، ولم يؤكد مولر رسمياً بعد ما إذا كان سيواصل لعب كرة القدم، فيما كشفت «سكاي» أن اللاعب يقضي حالياً إجازة، ومن المتوقع أن يوقع عقداً مع ناديه الجديد الأسبوع المقبل.

وأنهى مولر مسيرته الحافلة مع بايرن ميونيخ، بعدما أمضى 25 عاماً بين جدرانه، حيث انتهى عقده هذا الصيف دون أن يجدد عقده مع العملاق الألماني، علماً بأن آخر مباراة لعبها مع نادي طفولته كانت خلال الخسارة 0-2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الثمانية لمونديال الأندية الذي أقيم في الولايات المتحدة الصيف الجاري.