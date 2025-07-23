البلوشي يحقق أول ذهبية إماراتية في مونديال الفنون القتالية للناشئين

العين (الاتحاد)

شهدت منافسات فئة الناشئين B (14-15 عاماً) ضمن النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها منطقة العين وتستمر حتى 27 يوليو، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتُقام منافسات هذه الفئة على مدى يومين متتاليين، حيث تستكمل اليوم بمزيد من النزالات التي يتوقع أن تكون أكثر ندية وقوة، خاصة في ظل تقارب المستويات الفنية وتنوع أساليب اللعب.

وحضر منافسات اليوم الثالث، وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ورئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، ورئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ وكاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة؛ وخالد عبدالله الظاهري، مدير مركز أبوظبي للأعمال في مدينة العين؛ ووسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وتألق المنتخب الوطني منذ انطلاق البطولة، حيث نجح سيف البلوشي في تحقيق أول ميدالية ذهبية إماراتية، ليرفع رصيد المنتخب إلى 11 ميدالية، بواقع ذهبية واحدة، وفضيتين و8 ميداليات برونزية.

وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «نعيش يوماً بعد يوم، تطوراً واضحاً في الأداء، سواء من حيث المهارات الفنية والانضباط التكتيكي داخل قفص النزال، بطولة هذا العام تسير بوتيرة تصاعدية، وتؤكد أن المستقبل مبشّر لأبناء هذه الرياضة حول العالم. كما أن المشهد الجماهيري الرائع، وحضور العائلات لتشجيع أبنائهم، يعكسان حالة من التلاحم المجتمعي ويمنحان البطولة بُعداً إنسانياً وثقافياً ملهماً».

وتشهد منافسات فئة الناشئين B دخول البطولة مرحلة مهمة على صعيد حسم اللقب، حيث يرتفع مستوى الحماس وتشتد حدّة التنافس بين اللاعبين الذين يتطلعون إلى حجز مواقعهم ورفع أعلام بلدانهم على منصة التتويج. وتمثل هذه المرحلة محطة مؤثرة في تحديد ملامح البطل، وسط أداء متطور يعكس حجم التحضيرات الكبيرة التي سبقت الحدث. وتبرز في هذه المرحلة منتخبات عدة على رأسها المملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة التي قدم لاعبوها مستويات متميزة منذ انطلاق المنافسات، إلى جانب عدد من المنتخبات الأوروبية والآسيوية التي تسعى إلى انتزاع صدارة جدول الترتيب.