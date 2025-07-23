بوجاتشار يتقدم بثبات نحو لقب «طواف فرنسا»

مراد المصري (أبوظبي)

واصل تادي بوجاتشار، نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، التقدم بثبات في صدارة الترتيب العام في سباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس»، وذلك في ختام المرحلة «17»، التي أقيمت اليوم، ونجح فيها بإبقاء الفارق الزمني في المقدمة.

وأنهى بوجاتشار، حامل اللقب والفائز ثلاث مرات من قبل، الجولة «17» بفارق دقيقة و9 ثوانٍ عن الإيطالي جوناثان ميلان دراج فريق ليديل تريك الأميركي، الفائز بهذه المرحلة.

وبهذه النتيجة حافظ بوجاتشار، صاحب «القميص الأصفر»، على نفس الفارق الزمني عن أقرب مطارديه في صدارة الترتيب العام، والبالغ 4 دقائق و15 ثانية عن الدنماركي جوناس فينيجارد صاحب المركز الثاني.

كما تمسك بوجاتشاربـ«القميص المنقط»، المخصص لأفضل دراج على المسافات الجبلية، وذلك بإجمالي 60 نقطة.

وتتبقى أربع مراحل فقط على الختام المرتقب للطواف العريق، على أن تستكمل المنافسات غداً الخميس، بإقامة «الجولة 18» الجبلية، والتي تمتد لمسافة 171.5 كلم.

