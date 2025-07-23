الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار يتقدم بثبات نحو لقب «طواف فرنسا»

بوجاتشار يتقدم بثبات نحو لقب «طواف فرنسا»
23 يوليو 2025 20:03

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«دولي الدراجات» يعترض على دخول بروينيل المناطق المحظورة في «طواف فرنسا»
5 خطوات تفصل بوجاتشار عن لقب «طواف فرنسا»

واصل تادي بوجاتشار، نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، التقدم بثبات في صدارة الترتيب العام في سباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس»، وذلك في ختام المرحلة «17»، التي أقيمت اليوم، ونجح فيها بإبقاء الفارق الزمني في المقدمة.
وأنهى بوجاتشار، حامل اللقب والفائز ثلاث مرات من قبل، الجولة «17» بفارق دقيقة و9 ثوانٍ عن الإيطالي جوناثان ميلان دراج فريق ليديل تريك الأميركي، الفائز بهذه المرحلة.
وبهذه النتيجة حافظ بوجاتشار، صاحب «القميص الأصفر»، على نفس الفارق الزمني عن أقرب مطارديه في صدارة الترتيب العام، والبالغ 4 دقائق و15 ثانية عن الدنماركي جوناس فينيجارد صاحب المركز الثاني.
كما تمسك بوجاتشاربـ«القميص المنقط»، المخصص لأفضل دراج على المسافات الجبلية، وذلك بإجمالي 60 نقطة.
وتتبقى أربع مراحل فقط على الختام المرتقب للطواف العريق، على أن تستكمل المنافسات غداً الخميس، بإقامة «الجولة 18» الجبلية، والتي تمتد لمسافة 171.5 كلم.
 

طواف فرنسا
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
فريق الإمارات للدراجات
آخر الأخبار
آبل وجوجل تواجهان قواعد صارمة في بريطانيا
الأخبار العالمية
آبل وجوجل تواجهان قواعد صارمة في بريطانيا
اليوم 20:45
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي 2025-2026
علوم الدار
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي 2025-2026
اليوم 20:36
وزارة التربية والتعليم تعتمد هيكلة جديدة للتقويم المدرسي اعتباراً من العام الأكاديمي 2025–2026
علوم الدار
وزارة التربية والتعليم تعتمد هيكلة جديدة للتقويم المدرسي اعتباراً من العام الأكاديمي 2025–2026
اليوم 20:34
بعد رحلة 9 سنوات مع الأهلي.. علي معلول يعود إلى الصفاقسي
الرياضة
بعد رحلة 9 سنوات مع الأهلي.. علي معلول يعود إلى الصفاقسي
اليوم 20:30
في عالم العطور... هل يُمكن للذكاء الاصطناعي أن ينافس حاسة الشم البشرية؟
الذكاء الاصطناعي
في عالم العطور... هل يُمكن للذكاء الاصطناعي أن ينافس حاسة الشم البشرية؟
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©