بعد رحلة 9 سنوات مع الأهلي.. علي معلول يعود إلى الصفاقسي

تونس (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية في تونس اليوم، بعودة اللاعب المخضرم علي معلول إلى فريقه الأم النادي الصفاقسي التونسي بعد 9 سنوات قضاها في فريق الأهلي المصري.

وأفادت إذاعة «موزاييك» الخاصة بأن اللاعب وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع إدارة الصفاقسي.

وكان اللاعب غادر الفريق عام 2016 ليحط رحاله في القلعة الحمراء للنادي الأهلي، حيث أمضى معه مشواراً حافلاً بالنجاح والألقاب حتى نهاية عقده في مايو الماضي.

وفاز معلول مع الأهلي بـ22 لقباً من بينها 4 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسجل 53 هدفاً، وقدم 85 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الحافلة مع نادي القرن في أفريقيا.