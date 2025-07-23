«الأولمبية القطرية» تعلن تشكيل لجنة ملف استضافة أولمبياد 2036

الدوحة (د ب أ)

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم، تشكيل لجنة ملف الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036.

ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد مشاركتها الرسمية في النقاشات الجارية مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الاستضافة.

ويتولى الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئاسة لجنة الملف، فيما تشغل الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، منصب نائب رئيس اللجنة.

وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة ملف الاستضافة ليجسد رؤية قطر في تنظيم الألعاب الأولمبية كمشروع وطني شامل، إذ تضم اللجنة نخبة من الخبراء في مجالات الرياضة والتعليم والتخطيط الحضري والاستدامة والمجتمع المدني، بما يضمن إعداد ملف استضافة يرتكز على نتائج ملموسة ومستدامة.

ومع تقدم مرحلة الحوار المتواصل، ستواصل لجنة الملف العمل مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لصياغة مقترح متكامل يتميز بالجاهزية الفنية والشمول الاجتماعي والتأثير العالمي.

وسيعكس الملف رؤية وطنية موحدة، ترتكز على سجل قطر الحافل، وتعبر عن طموحات المنطقة، وتجسد القيم الأولمبية والبارالمبية الراسخة في التميز والصداقة والاحترام.