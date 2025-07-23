«صدارة الأذكياء» تتغير في البطولة العربية للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت منافسات البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة، والتي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وتستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، وتحتضنها مدينة الدار البيضاء بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة عربية، يتنافسون على جوائز مالية قدرها 14700 ألف دولار.

وشهدت الجولة الثالثة من البطولة فض الشراكة على القمة في أغلب الفئات حيث أسفرت النتائج عن تصدر الفلسطيني ماجد الطل قمة منافسات فئة تحت 20 سنة للذكور، بعدما نجح في حسم العلامة الكاملة في أول 3 جولات ورفع رصيده إلى النقطة الثالثة، فيما تساوى محمد سعيد الليلي لاعب منتخبنا، ونادي الفجيرة للشطرنج والليبي يوسف الحصادي في المركز الثاني ولكل منهما 2.5 نقطة.

وتساوى لاعبنا حمدان إدريس والمصري أحمد قنديل والأردني أنس خويرة، والموريتاني عبده أحمد علام على قمة فئة تحت 18 سنة للذكور، برصيد 2.5 نقطة، فيما تصدرت المصرية جنا محمد زكي قمة فئة تحت 18 سنة للإناث، بالعلامة الكاملة في 3 جولات برصيد 3 نقاط، ويليها 4 لاعبات برصيد نقطتين، الفلسطينية إيمان صوان والمصرية مريم عزب والمغربية رؤى لعميم.

وتقاسم المصري فريد تامر وجيه والفلسطيني محمد سدر قمة فئة تحت 16 سنة للذكور برصيد 3 نقاط بالعلامة الكاملة في 3 جولات، فيما تصدر لاعبتنا عنود عيسى قمة فئة تحت 16 سنة للإناث برصيد 3 نقاط.

وتقدم المصري إياد الحسيني للمركز الأول في فئة تحت 14 سنة برصيد 3 نقاط وبفارق نصف نقطة عن وصيفه الأردني خالد صيام وفي نفس الفئة للإناث تصدرت المصرية رغد علاء الدين القمة برصيد 3 نقاط، وبفارق نصف نقطة عن عهود عيسى.

وانفرد المصري عبدالرحمن سامح بصدارة فئة تحت 12 سنة برصيد 3 نقاط، وبفارق نصف نقطة عن المغربي زياد نجيمي ولاعبنا أحمد يونس الخميري، فيما تصدرت المصرية ذكاء أحمد محمد قمة نفس الفئة للإناث، برصيد 3 نقاط، تليه الأردنية تاليا هلال بفارق نصف نقطة.

وتساوى القطري خالد الجميعي مع التونسي جهاد منديلي على قمة فئة تحت 10 سنوات للذكور برصيد 3 نقاط، وتساوت 3 لاعبات في نفس الفئة للإناث برصيد 3 نقاط وهن التونسية إلين هادك والمصرية غيداء أحمد محمد والتونسية لينا هادك.

وأعربت الدكتورة مليحة المازمي عضو الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد عن سعادتها بهذا التجمع الشطرنجي العربي، موجهة الشكر إلى الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على استضافة وتنظيم البطولة، وقالت: «البطولة تجمع عدد كبير من المواهب الشطرنجية العربية الذين نعول عليهم في المستقبل والوصول إلى منصات التتويج العالمية».

وأضافت أن النسخة الحالية من البطولة مميزة كيس فقط لنجاح التنظيم في ضيافة المغرب، بل أيضا كونها تشهد احتفالية الاتحاد العربي بمرور 50 عاماً على تأسيسه، وأيضاً التزامن مع اليوم العالمي للشطرنج، والمكاسب كثيرة أيضاً على المستوى الفني والإداري والتنظيمي بجانب أنها تمنح أصحاب المراكز الأولى ألقاب دولية وهو سر قوتها وتجمع النخبة فيها.