راشفورد من يونايتد إلى برشلونة بعقد إعارة

مانشستر (رويترز)

أعلن برشلونة الإسباني اليوم ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بعقد إعارة لمدة 12 شهراً من مانشستر يونايتد مع بند يتيح ضمه بعقد نهائي.

وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة سيتكفل براتب راشفورد هذا الموسم، بعد أن وافق اللاعب على خفض راتبه، مع خيار الشراء مقابل نحو 30 مليون يورو (35.25 مليون دولار).

وقال برشلونة في بيان: «راشفورد يمكنه اللعب في أي مركز بالهجوم يلعب بقدمه اليمنى، ويستطيع مراوغة المنافسين، كما أنه يجيد اللمسات الأخيرة، وهي مواهب يمكنه إظهارها الآن بقميص برشلونة».

وجاء ذلك بعد أن خرج راشفورد، المولود في مانشستر والمنتمي ليونايتد منذ أن كان عمره خمسة أعوام، وقد خاض أكثر من 426 مباراة مع يونايتد على مستوى الكبار في كل المسابقات سجل خلالها 138 هدفاً، من حسابات روبن أموريم مدرب يونايتد والذي شكك في مدى كفاءة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.

وانضم راشفورد، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية مرتين ولقب الدوري الأوروبي مرة واحدة مع يونايتد، إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في فبراير، بعد أن قال أموريم إنه يفضل وضع مدرب لحراس المرمى على مقاعد البدلاء بدلاً من لاعب لا يبذل قصارى جهده.

وقال المهاجم الذي سجل 17 هدفاً مع منتخب إنجلترا في 62 مباراة إنه أكثر لياقة وتحسناً منذ انضمامه إلى أستون فيلا، حيث سجل هدفين في 10 مباريات بالدوري، بينما قدم يونايتد أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ احتل المركز 15 في الترتيب.

وقال يونايتد في بيان: «الجميع في مانشستر يونايتد يتمنون لماركوس حظاً سعيداً في الموسم».

ومن المقرر أن يخوض برشلونة، بطل الدوري الإسباني، ثلاث مباريات ودية في اليابان وكوريا الجنوبية بداية من 27 يوليو الجاري.