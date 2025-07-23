شرطة أبوظبي تكرم الفائزين في بطولة الطائرة

أبوظبي (الاتحاد)

توجت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولة كرة الطائرة للرجال ضمن درع القيادة العامة لشرطة أبوظبي للتفوق الرياضي «بطولة المدير العام»، التي نظمها قسم المسابقات والمنتخبات بمركز التربية الرياضية الشرطية، وذلك في أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك الرياضية، وبمشاركة مميزة من القطاعات الشرطية بشرطة أبوظبي.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز قطاع الموارد البشرية بالمركز الأول، بعد أداء مميز وتنسيق جماعي لافت، فيما حصل قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني بجدارة، نظير ما قدّمه من مستوى تنافسي قوي وروح رياضية عالية، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب قطاع الأمن الجنائي، الذي أظهر مهارات فنية رياضية مشرفة خلال مجريات البطولة.

وكرّم العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، الفرق الفائزة، مشيداً بالأداء المتميز لجميع المشاركين، ومؤكداً أن هذه الفعالية تعكس حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الأنشطة الرياضية الداخلية، لما لها من أثر إيجابي في تنمية روح الفريق وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأكد العقيد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن البطولة جاءت ضمن أجندة الأنشطة الرياضية السنوية التي ينظمها المركز، وتهدف إلى تحفيز المنتسبين على ممارسة الرياضة وتعزيز التنافس الشريف، مثمناً جهود اللجان المنظمة والحكام واللاعبين على التفاعل المميز والمستوى الفني الرفيع الذي شهدته المنافسات.