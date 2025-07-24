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الرياضة

إسبانيا تحطم «عقدة» ألمانيا في «يورو السيدات»!

إسبانيا تحطم «عقدة» ألمانيا في «يورو السيدات»!
24 يوليو 2025 08:17

زيوريخ (د ب أ)

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واصل منتخب إسبانيا حلمه نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي 1 - صفر على ألمانيا،  بالدور نصف النهائي للمسابقة القارية، المقامة حالياً في سويسرا. 
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، تقمصت خلاله أيتانا بونماتي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيلها هدف المنتخب الإسباني الوحيد في الدقيقة 113 .
بهذا الفوز، أنهى منتخب إسبانيا عقدته أمام نظيره الألماني، بعدما حقق فوزه الأول عليه، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الثماني السابقة التي أقيمت بينهما، علماً بأن منتخب الماكينات حقق 5 انتصارات، بينما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات بينهما خلال تلك السلسلة. 
وضرب منتخب إسبانيا، الذي تأهل لنهائي أمم أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، موعداً نارياً مع منتخب إنجلترا في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في مدينة بازل، عقب فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الإيطالي في لقاء المربع الذهبي الآخر. 

 

كأس الأمم الأوروبية
إسبانيا
ألمانيا
إنجلترا
فرنسا
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