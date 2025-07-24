لاعب نابولي في «البوندسليجا»

برلين (د ب أ)



عزز فولفسبورج الألماني لكرة القدم صفوفه للموسم المقبل، بالتعاقد مع الدنماركي الدولي يسبر ليندستروم، لاعب نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي، على سبيل الإعارة، وانضم لاعب خط الوسط «25 عاماً» إلى فولفسبورج لمدة عام.

وصرح سيباستيان شيندزيلورز، المدير الرياضي لفولفسبورج، في بيان: «يتمتع يسبر ليندستروم بخبرة في الدوري الألماني، وعلى المستوى الدولي، ومعه نكتسب لاعباً ديناميكياً ومتعدد المواهب، قادر على شغل أي مركز تقريباً في خط الوسط».

وسبق للدنماركي الدولي اللعب في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت بين عامي 2021 و2023، حيث شارك في 57 مباراة رسمية، مسجلاً 12 هدفاً، ومقدماً تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

وخلال فترة وجوده مع فرانكفورت، حصل الفريق الألماني على لقب الدوري الأوروبي عام 2022، وأعير ليندستروم في الموسم المنصرم لفريق إيفرتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.