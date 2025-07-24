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الرياضة

ميسي يواجه شبح الإيقاف!

ميسي يواجه شبح الإيقاف!
24 يوليو 2025 08:45


لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله الإسباني في فريق إنتر ميامي لكرة القدم جوردي ألبا خطر الإيقاف، بعد انسحابهما من مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي.
وكان مقرراً أن يشارك ميسي وألبا في التشكيلة الأساسية لفريق يمثّل الدوري الأميركي «أم أل أس» في مواجهة فريق يمثّل الدوري المكسيكي في أوستن.
وعلى الرغم من ذلك، قال مصدر في الدوري إن إنتر ميامي أخطر المسؤولين بأن الثنائي لن يشارك في الحدث.
وبموجب قوانين الدوري الأميركي، قد يُعاقَب ميسي وألبا بالإيقاف مباراة واحدة، إلا إذا كان لديهما سبب وجيه للانسحاب مثل الإصابة.
لكن مصدراً في رابطة الدوري أعلم وكالة فرانس برس بعدم اتّخاذ أي قرار بشأن الإجراءات التأديبية إلى أن يتحدث مسؤولو «أم أل أس» مع إنتر ميامي للتأكد من ظروف الانسحاب.
وكانت مشاركة الثنائي في المباراة الاستعراضية في منتصف الموسم الأربعاء محل شك، بعدما أشار المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو في نهاية الأسبوع إلى أنه يرغب بنيل اللاعبيْن قسطاً من الراحة.
وقال ماسكيرانو «استُدعي اللاعبان، أفضّل أن يستريحان، لكن القرار ليس بيدي».
وأضاف «أنا أعرف مدى أهمية مباراة كل النجوم، وحسب معرفتي لم يصدر أي قرار من النادي، ويسير كل شيء على نحو معتاد».
يُذكر أن ميسي (38 عاماً) وألبا (36 عاماً) لديهما تاريخ مليء بالإصابات مؤخراً، بينما واجه فريقهما جدولاً مكثفاً تضمن المشاركة في كأس العالم الأخيرة للأندية، حيث خرج من ثمن النهائي على يد الفريق السابق لميسي باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة.

 

أميركا
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
جوردي ألبا
باريس سان جيرمان
مونديال الأندية
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ماسكيرانو
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