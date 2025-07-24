«الانتهاكات الخطيرة» تُلغي «ودية» برشلونة في اليابان!

برشلونة (أ ف ب)



ألغى برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، مباراته الودية ضد فريق فيسل كوبي الياباني، مشيراً إلى «انتهاكات تعاقدية خطيرة» من قِبل الجهة المنظمة للجولة، وإلى احتمال إلغاء المباريات القادمة في كوريا الجنوبية.

وكان من المقرر أن يخوض العملاق الكاتالوني مباراته الأولى في كوبي ضد فريق فيسل الذي دافع عن ألوانه نجم برشلونة السابق المعتزل أندريس إنييستا.

وأعلن برشلونة في بيان «يعلن برشلونة أنه اضطر إلى تعليق مشاركته في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل في اليابان بسبب انتهاكات تعاقدية خطيرة من قِبل الجهة المنظمة».

وأضاف «مع ذلك، سينظر النادي في إعادة جدولة جولة الصيف في كوريا الجنوبية، حيث من المقرر خوض مباراتين ضد إف سي سيول (31 يوليو) ودايجو إف سي (4 أغسطس)، في حال استيفاء شروط معينة من قِبل الجهة المنظمة».

وتابع «وإذا استوفيت هذه الشروط، سيسافر النادي إلى كوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة، يأسف برشلونة لهذه الحادثة وتأثيرها على جماهيره الغفيرة في اليابان».

وكان من المقرر أن يلعب برشلونة مع كومو الإيطالي على ملعبه المُجدد «كامب نو» في 10 أغسطس بمناسبة إعادة افتتاحه، ولكن بعد فشله في الحصول على التصاريح اللازمة، اضطر لنقل المباراة إلى ملعب يوهان كرويف المجاور لملعب تدريبه.